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老屋健檢掛零 苗縣府籲如同身體健康檢查把關安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣補助「老屋健檢」，但屋主意願缺缺，近來花東地震頻仍，詢問度提高，因後續補強費用必須自行負擔等因素，紛紛打退堂鼓，今年至目前件數仍掛零，縣府呼籲踴躍申請，把關住家安全。

苗栗縣30年以上老屋占了一半以上，縣府每年配合營建署，補助都市計畫區內私有住宅辦理結構初詳及詳評計畫（即老屋健檢），今年提供補助初評20件、詳評1件，件數至目前掛零，而去年初評5件，2020年、2019年各3件，屋主普遍意願都不高。

縣府工商發展處指出，老屋健檢由相關專業公會鑑定，出具鑑定報告，提供民眾建築物未來結構補強或重建參考，樓地板面積小於3000平方公尺者，每棟補助1萬2000元，大於3000平方公尺者，每棟補助上限1萬5000元，辦理結構詳評者，每棟補助不超過評估費用的30％，或上限40萬元。

此外，建築物如為公寓大廈型式，經結構初評評估危險度總評估分數大於45分，或經詳評建議補強者，可另申請階段性補強，每棟最高補助450萬元，並以補助不超過總補強費用85％為上限。

工商發展處說，台灣地處環太平洋地震帶，近來花東地震頻傳，一些民眾詢問老屋健檢補助，但一聽到後續補強費用必須自行負擔，如果結構安全有疑慮，透天厝可以要4、50萬元，公寓大廈動輒上千萬元補強，後來都不了了之。

老屋健檢如同身體健康檢查，如屬安全即可解除住戶居住安全疑慮，如有疑慮可作為後續補強或是重建處理的參考，政府機關不會公開評估結果，不致影響房價，洽詢電話037-361430。

老屋 健檢 地震

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