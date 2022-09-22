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竹市公道三路門牌啟動整編 25日成福宮免費換發簿證

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市新建公道三路今年6月通車，市府今天指出，北區戶政事務所著手進行門牌整編工作，25日將至成福宮開設臨時窗口，就近為居民提供換發簿證。圖／市府提供
新竹市新建公道三路今年6月通車，市府今天指出，北區戶政事務所著手進行門牌整編工作，25日將至成福宮開設臨時窗口，就近為居民提供換發簿證。圖／市府提供

新竹市新建公道三路今年6月通車，市府今天指出，北區戶政事務所著手進行門牌整編工作，25日將至成福宮開設臨時窗口，就近為居民提供換發簿證，並於10月2日發回國民身分證及戶口名簿、核發門牌整編證明書，同時也發函通知相關單位協助更新門牌地址，讓住戶免於奔波。

陳章賢說，公道三路自1991年提出後，歷經30年時間、4位市長都無法實現，自前市長林智堅上任後，市府團隊秉持決心，逐一拜訪居民，並提出完善補償機制，總算在今年6月正式通車，特別感謝周邊居民配合與體諒，完善竹市外環快速道路系統。

他說，公道三路未開通前，當地舊有巷弄狹小複雜，門牌偶有不連號或跳號情形，造成該區域門牌紊亂，有尋址不易等問題，藉由此次公道三路門牌整編作業，更新該道路兩旁住戶門牌、換裝全新門牌，提升用路人尋址便利性。

民政處長顏章聖表示，經統計約有120戶受到影響，包括南勢里延平路一段291巷全數住戶、南勢里延平路一段317巷及客雅里延平路一段261巷部分住戶，北區戶政事務所將主動協助住戶免費換發簿證，並核發門牌整編證明書，以利住戶辧理其他證件改註及換發建物權狀。

北區戶政事務所表示，公道三路門牌整編案已於15日起生效，戶所同仁將利用假日至延平路一段的成福宮免費辦理換發簿證作業，9月25日上午8點至12點收件；10月2日上午8點至12點發證，如住戶無法於上述時間到場辦理，亦可利用上班時間至北區戶政事務所免費辦理，如有疑義歡迎電洽03-5152020。

新竹市新建公道三路今年6月通車，市府今天指出，北區戶政事務所著手進行門牌整編工作，25日將至成福宮開設臨時窗口，就近為居民提供換發簿證。圖／市府提供
新竹市新建公道三路今年6月通車，市府今天指出，北區戶政事務所著手進行門牌整編工作，25日將至成福宮開設臨時窗口，就近為居民提供換發簿證。圖／市府提供

門牌 新竹 林智堅

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