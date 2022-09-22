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苗栗千萬好禮抽獎又要來了 縣府預告提醒遊客保留發票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府將比照去年到今年初的千萬好禮抽獎活動，10月再度推出「苗栗幸福旅遊節」抽獎。聯合報系資料照片
苗栗縣政府將比照去年到今年初的千萬好禮抽獎活動，10月再度推出「苗栗幸福旅遊節」抽獎。聯合報系資料照片

苗栗縣政府為鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，將比照去年贈送千萬元好禮，從10月推出「2022苗栗幸福旅遊節」，內容及抽獎方式將在10月初公布，但9月在苗栗消費的發票屆時仍可參加抽獎，縣府特別提醒各地遊客妥善保留9月起到苗栗遊玩的發票，迎接眾所期待的消費抽大獎活動。

苗栗縣在去年疫情趨緩後，為觀光產業復甦加碼推出「苗栗旅遊節」的抽獎活動，首獎有4輛百萬休旅車，還有現金10萬元、電動機車等眾多獎項。縣府統計這次抽獎活動的消費金額超過6.8億元，從去年中秋到今年228連假，苗栗旅宿住房率都維持全台前3名，常一房難求，讓縣內旅遊呈現活絡氣氛。

苗栗縣文化觀光局指出，今年10月將再度舉辦的苗栗旅遊節，有各式主題活動及更豐富的好康獎項，月月抽獎、消費越多中獎機率越高，活動期間苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者另有加碼方案，再搭配近期交通部觀光局推出的「悠遊國旅-3折遊樂園」優惠方案，平日入園可享3折門票優惠，縣內的尚順育樂世界、西湖渡假村等處都適用，旅遊節預期吸引各地民眾至苗栗觀光，帶動秋冬旅遊消費熱潮。

文觀局表示，此外，2022苗栗音樂佳餚節也將於10月28至30日一連三天在竹南運動公園舉辦，周五、周六兩天晚上推出流行音樂演唱，周日白天安排小朋友喜愛的親子活動，音樂佳餚節超強卡司名單將陸續公布，敬請期待。縣府預定10月7日在記者會公佈相關訊息，活動即時訊息可至「苗栗縣文化觀光旅遊網」或Fb「苗栗玩透透粉絲專頁」查詢。

苗栗縣 觀光局 發票

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