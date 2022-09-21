桃園中原營區老樹移植 24日封閉道路12小時

因應中壢中原營區搬遷及鐵路地下化，並設置中原車站，桃市府以徵收方式取得區段徵收範圍內土地，活化閒置營區，為保存老樹，將實施景觀植栽整合及樹木移植工程，運用存活率最高的預培盆與全樹型移植工法，共移植樹木約215株，本月24日上午6時至下午6時普忠路將道路交通管制。

工務局表示，中原營區區段徵收工程範圍東鄰普忠路、西鄰忠信路、南鄰台鐵火車軌道、北鄰中華路二段，總重畫面積約10.98公頃，包含新闢道路總長約838公尺、設置2座滯洪池、新增公園1座、汙水管線及管線地下化、自來水管線及照明路燈與景觀植栽整合工程等；並將滯洪池設計地下化，上方空間優化為公園，人行道採用透水性鋪面鋪設，達到大地的滲透及滋養植物的功能，預計今年10月竣工。

為營造綠能環境，計畫區也實施景觀植栽整合及樹木移植工程，工務局運用存活率最高的預培盆與全樹型移植工法，不須剪枝就可移植，以樟樹及榕樹為主，共移植樹木約215株。

24日上午6時起封閉中壢區普忠路南、北雙向內側各一車道，長約150公尺，施工期間分別利用南向外側車道及北向外側車道採單線雙向通行機動管制。管制期間行車速限調降為25公里，施工期間道路縮減，用路人可提前改道至普義路、永福路。