小北百貨賣場設防災專區 苗栗縣長、議長來宣導

苗栗縣政府消防局推動賣場設置防災專區，今天國家防災日在苗栗市小北百貨宣導，學童學習演練正確防災知識，回去告訴家人超前部署，以備不時之需，減少可能的損失。

苗栗市小北百貨在賣場入口顯眼處，設置防災專區，展售防災、救護用品及易存放食品，方便民眾一次買齊，縣政府消防局今天辦理防災宣導活動，文山國小4年級學童到場學習體驗，縣長徐耀昌、議長苗栗縣義消總隊長鍾東錦等人參加。

徐耀昌表示，賣場將防災相關物品集合另設專區，方便民眾一次買齊，依家庭需求準備好緊急避難包，放置在隨手可得之處，以備不時之需，此外，加深民眾災害應變常識，鄰國日本因為常有地震，全國上下從小到大都認真參與地震防災演練，只有平常充分的準備，才能在遇到災難時，將損傷降到最低。

現場徐耀昌和學童搶答，包括緊急避難包內物品作用、防災小知識等，學童都熱烈參與，鍾東錦也和學童演練地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」的避難動作。

鍾東錦表示，自己的奶奶就是在1935年中部大地震時往生，當時整個村莊受災嚴重，因此從小家人就十分重視地震防災的觀念，不要以為趴下、掩護、穩住的動作很簡單，其實有學問。

他說，趴下是把頭部和身體壓低，掩護是用雙手或物品保護頭部和頸部，最好是躲進堅固的家具下方，穩住則是雙膝跪地、雙肘觸地、緊握桌腳，這是目前全世界公認最有效的避難原則，平常養成危機應變能力，就能把傷害降到最低。