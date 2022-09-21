財嘉昌砂石場違法 陳椒華質疑桃巿府執法不力、國產署瀆職

桃園八德區財嘉昌砂石場去年十月遭爆占用國有地、砂石堆置十層樓高，且涉嫌掏空電塔周圍土石，影響電塔安全。附近居民近日再向時力立委陳椒華陳情，今舉行記者會，控桃園市府執法不力，以及國產署涉嫌違法讓售圖利。

時代力量桃園市八德區市議員參選人呂宇晟表示，桃園市府曾說會用最高標準來清查砂石場，但至今仍被抗議砂石堆置高達四層樓高，且沒有防塵網覆蓋，風飛砂讓居民苦不堪言，尤其進入秋冬，東北季風逐漸增強，空汙逸散程度更嚴重。

呂宇晟批，桃園市環保局所核發的操作許可證對業者毫無約束力，「前端審核機制失靈，後端執法不力」才讓財嘉場廠區淪為地方空汙破口。

他說，根據裁罰紀錄，財嘉昌砂石場應在去年底前完成空汙防制的改善，紀錄上也登載「改善完成」，但10個月過去，不但砂石繼續高堆，也未依照規定設置空汙防制措施，讓砂石隨風到處飄，「難道這就是鄭文燦市長所謂的高標準」?

新竹縣議員連郁婷指出，該砂石場的作為涉及刑法竊佔罪、加重竊盜罪，也涉水土保持法，相關單位對這些行為視若無睹，無疑是變相鼓勵，只會讓台灣砂石業者更加猖狂。