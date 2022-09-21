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閒置空間活化成青創專屬場域 頭份青創1號基地開幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市公所鼓勵在地青年投入地方創生，盤點出市公所1樓鄰近藝術館側門出入口的閒置空間，活化成為青創1號基地，經評選由「樂客茶館」進駐，今天上午歡喜揭幕啟用，基地未來並將與在地小農、頭份農會及產銷班串聯，打造並行銷頭份具亮點的農特產品。

頭份市公所指出，市公所配合國發會推動地方創生政策，結合企業投資6800萬元，打造頭份市樂齡安餉及農創共享基地創生計畫，今年7月獲行政院國發會地方創生工作會報通過，成為全國首例以長照產業為出發點，推動樂齡智能照護及永續農創共享平台的地方創生計畫。

此外，鄰近藝術館側門出入口的閒置空間，多年未能善加利用，市公所認為相當可惜，因此將這處場域活化，希望成為地方創生青年專屬的交流場域，市公所6月底在官網公告並受理申請，評選由頭份在地青創團隊摩菲智慧公司以「樂客茶館」取得進駐資格。

市公所表示，「青創基地1號-樂客茶館」是頭份第一個青創基地，未來將與在地小農、頭份農會及產銷班串聯，將頭份大量種植的黑豆加工，搭配原屬於客家老奶奶私傳的酸柑茶，打造並行銷具亮點的頭份農特產品。

經營團隊還計畫與在地職人合作在青創基地辦創業工作坊，藉由創業輔導與支持課程傳承客家特色手工藝，打造頭份在地的農創與技藝微品牌，吸引青年返鄉，同時也鼓勵更多社區媽媽與退休人士投入，為地方發展注入活力。

樂客茶館慶祝開幕，即日起至10月10日到茶館並加入Line@及分享FB，即可獲贈限量梁山水泊茶包1袋，活動期間於茶館消費再享茶包買1送1優惠，營業時間周一至周五上午8點到下午5點。

頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地今天揭幕啟用，基地經評選由「樂客茶館」取得進駐資格。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地今天揭幕啟用。圖／頭份市公所提供
頭份青創1號基地今天揭幕啟用。圖／頭份市公所提供
頭份青創1號基地今天揭幕啟用。圖／頭份市公所提供
頭份青創1號基地今天揭幕啟用。圖／頭份市公所提供

青創 青年 農會

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