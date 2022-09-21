撇政治味！公園孩子王 竹市議員參選人陳清智創意吸睛

跳著兒童最愛的Baby Shake，一群人在公園中唱唱跳跳，熱情的與民眾互動，有親子坐在野餐墊，享受午後時光，也有阿公阿嬤在樹下乘涼，看著愛孫與台上活力跳舞。這是國民黨籍新竹市東區議員參選人陳清智的創意，他表示身為政治素人，希望能一撇傳統拜票的政治味，透過舞動唱跳，用活力與民眾面對面溝通互動，找回人與人的親密感，尋求支持，陳清智說，他是新竹市的客家子弟，在科技界打拼20多年，如今希望能回饋家鄉，為民眾來服務。

陳清智是科技人、首次參與選舉的素人，這次參政的競選風格，打破不少選舉慣例，他在新竹市的公園舉辦「水青知日」，取自於他名字的諧音，週末時選在孔廟、公園旁舉辦親子活動，他的妻兒們也一起上台帶動唱，與民眾面對面互動，均受好評。

「給予大家歡樂的感受。」陳清智認為，新竹市是年輕化的城市，多數人對政治冷感，但很願意帶著孩子、孫子參與活動，他希望能拉近距離，因此活動間沒有政治宣講、拜票行程，只有大家穿著「硬頸的人」的衣服唱跳，草皮上鋪上8張野餐墊，他從互動中傾聽新竹人的需求，體會到柔性的訴求讓能見度越來越高，至今舉辦了5場，吸引不少市民參與。

陳清智以「硬頸的人」為主打，來自於他是新竹市客家子弟，他在金山面成長，後來一腳踏入半導體設備產業26年，國內外跑透透，在事業成功之際，突然遭逢父母親離世，讓他重新思索未來，決定投身為新竹、社會服務。

陳清智表示，與許多家庭接觸後發現，越來越多竹科人將爸媽接來新竹住，加上新竹在地也有不少長者，與在場民眾交流、溝通，及這段時間聽取鄉親們所提供的意見後，陳清智主張應盤點東區的閒置空間、活動中心等，讓長輩、幼兒有地方可去，減輕三明治世代的竹科人的壓力。

另外，新竹市的客家比例約3成，他認為母語教育是關鍵，未來將連結里長、文史工作、學校等資源，讓客家子弟可認識竹市的客家村莊，學習客家語，「若下一代不講客語，恐怕文化會逐步流失。」