沈慧虹今陪失智長輩做運動 允當選續推動失智據點

今天9月21日是國際失智症日，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天參訪新竹市金華里失智服務據點，與失智長輩溫暖互動、擊掌。沈慧虹說，她在副市長任內設立失智共照中心與失智據點，未來若當選將全力推動建置失智據點、照顧失智長輩，讓照顧者家庭可以喘息。

沈慧虹說，新竹市約有5千多名失智長輩，她於副市長任內設立3個失智共照中心（台大、國泰、馬偕）與8個失智社區服務據點，致力提供「有溫度又專業」的照顧，減輕年輕家庭的負擔。

今天適逢國際失智日，沈慧虹日前拜訪失智照顧協會，今天又到金華里失智據點參訪，了解失智者與照顧者的需求。她也透過太極拳動作，耐心引導長輩推掌和活動手臂，還有長輩興奮擊掌，直呼沈慧虹的「手掌好溫暖」。

她說，相較於一般長輩，失智患者情緒轉變、記憶力降低等症狀，更讓親近家人身心交瘁，未來她也會持續推動失智據點，結合專業服務和暖心陪伴，減輕照顧者家庭的負擔。

新竹台大分院新竹醫院老年醫學部主任賴秀昀說，新竹臺大分院新竹醫院籌辦金華里失智服務據點，每周5天固定提供失智長輩多元課程，包含物理治療、職能治療、音樂治療等；另外新竹台大分院新竹醫院也籌辦失智共照中心，協助失智患者診斷確認，並引介適當資源。