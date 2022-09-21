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新竹市活化舊城商圈30處店家 乾燥花店、老鞋店輔導有成

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
陳章賢親訪舊城店家，藉由再造計畫為商圈注入新活力。左起為中央商圈理事長呂正祥、東門商圈理事長許鍊輝、陳章賢、東門福德祠主委廖建福、福德祠常務理事魏鳴慧。圖／市府提供
陳章賢親訪舊城店家，藉由再造計畫為商圈注入新活力。左起為中央商圈理事長呂正祥、東門商圈理事長許鍊輝、陳章賢、東門福德祠主委廖建福、福德祠常務理事魏鳴慧。圖／市府提供

新竹市舊城商圈隨時代變遷與商業型態轉型沒落。新竹市政府今天指出，市府今年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」核定總經費500萬元，以3大策略「商圈店家輔導」、「社群整合力」、「節慶行銷」，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，活絡商圈發展。

代理市長陳章賢說，市府於今年7月起，辦理共5場商圈經營培訓課程及5場社群經營課程，參與人數超過180人次。此次的商圈輔導計畫，將依業者現階段需求分別導入「創新商品」、「品牌故事」與「數位工具」3種面向，輔導共30個店家。

陳章賢也親自走訪舊城商圈店家，了解業者輔導成效。其中，位於大同路「Susan’s shop乾燥花店」，負責人Susan在台北打拚多年，因對家鄉新竹的情感返鄉創業，花店倡導環保、美學，將廢棄瓶器回收再利用，用乾燥花將瓶器點綴成新裝飾。

市府透過補助計畫協助該間乾燥花店店家開創造特色產品，並打造優質品牌形象，讓店面成為舊城區的熱門拍照打卡點，是特色店家輔導成功案例之一。

另，位於東前街的「東門保福德祠」與美食據點「東門市場」為鄰，是新竹市歷史最悠久的土地公廟，市府藉由此次商圈輔導計畫與廟方合作，打造開臺福神與虎爺Q版形象、推出文創小物，將宗教信仰結合設計力，讓在地廟宇被更多旅人看見。

不僅如此，在地經營40多年的老店「宏大皮鞋」是許多新竹學子的成長回憶，目前由二代老闆李承遠挑起經營重擔，市府的商圈輔導計畫找來專家顧問協助，強化店家使用數位工具，並輔導傳統老店藉由數位轉型及多元行銷通路，活絡商圈經濟。

產發處長許智堡表示，透過專業輔導團隊為店家量身打造品牌定位、商品服務與設計包裝等，提升店家知名度、強化商圈競爭力；市府將於今年10月中旬舉辦「東門商圈漫遊季」，歡迎國人提前規畫小旅行，感受新竹舊城商圈的嶄新風貌。

陳章賢造訪知名打卡店家「Susan’s shop乾燥花店」，體驗店家環保美學概念。圖／市府提供
陳章賢造訪知名打卡店家「Susan’s shop乾燥花店」，體驗店家環保美學概念。圖／市府提供
陳章賢在地知名商家「宏大皮鞋」，視察店家數位轉型後的成果。圖／市府提供
陳章賢在地知名商家「宏大皮鞋」，視察店家數位轉型後的成果。圖／市府提供

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