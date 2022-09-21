竹縣14農民市場聯展 周六新瓦屋辦市集 消費滿額送月曆

新竹縣政府助推農民直銷平台「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」長達15年，全縣13鄉鎮市已成立14處新農民市場，本周六將在竹北新瓦屋禾埕廣場舉辦成果發表暨「竹縣市集新鮮GO」農產市集，現場購買竹縣各農漁會新鮮農產品、特色伴手禮滿500元，即可兌換2023年限量水果月曆。

著重新鮮、安全、安心的農業經營型態，縣府輔導13鄉鎮市農會成立新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖，至今已屆滿15周年；透過推動農民直銷平台，強化在地生產、在地消費的產銷機制，讓小農栽種的新鮮蔬果產地直送，地產地消、降低食物里程，讓消費者買得安心、吃得安心，也幫助小農拓增銷售通路。

新竹縣長楊文科表示，希望提供更多行銷平台，讓新竹縣農特產推廣出去，9月24日鼓勵民眾到竹北新瓦屋客家文化保存區禾埕廣場，參與新竹縣各農會、漁會展售活動，現場將集結13鄉鎮市新鮮農產品、特色伴手禮，消費滿500元可兌換限量2023年水果月曆1份，鼓勵民眾給予農民支持。

縣府農業處表示，目前縣內已成立11處新農民市場（農民直銷站）及3處農村社區小舖，共計14處；包括竹北市農會本會、新埔鎮農會產業交流中心、關西鎮農會、北埔鄉農會、新竹縣農會新瓦屋、竹北市農會六家分部、竹東地區農會、芎林鄉農會上山店、寶山鄉農會、新埔鎮農會田新分部、芎林鄉農會富林店，以及新豐、湖口、峨眉鄉農會等。