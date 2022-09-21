聽新聞
test
0:00 / 0:00
台7線49.8K邊坡突落石危 往宜蘭管制及夜間封路至9月28日
颱風之後，桃園市台7線49.8公里復興區大曼段已搶通管制通行，公路總局第一養工處今天上午表示，該路段原定管制到今天，復興工務段觀察邊坡裸露仍有落石，決定該路段延長管制通行、夜間預警性封路至9月28日，確保行車安全。
台7線49.8公里大曼路段9月14日發生邊坡大坍塌，阻斷桃園、宜蘭通行，一工處及復興工務段搶修至15日下午通車及發布，因應邊坡落石，該路段管制交通、預警封路至今天結束。
一工處表示，觀察該處邊坡裸露搶通至今仍不時有落石坍方，為確保用路人行車安全，管制交通及預警封路延長至28日，包括台7線大漢橋49公里到大曼50公里雙向路段，每天上午8時至下午7時，整點放行10分鐘；台7線巴陵47公里到大曼50公里路段，今晚7時起至28日止，每晚7時至隔天上午8時，夜間預警性封路，請用路人遵守管制通行以免延誤行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言