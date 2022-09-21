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台7線49.8K邊坡突落石危 往宜蘭管制及夜間封路至9月28日

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台7線49.8公里復興區大曼段邊坡裸露仍有落石危險，管制通行及夜間預警封路延長至28日。圖／一工處提供
台7線49.8公里復興區大曼段邊坡裸露仍有落石危險，管制通行及夜間預警封路延長至28日。圖／一工處提供

颱風之後，桃園市台7線49.8公里復興區大曼段已搶通管制通行，公路總局第一養工處今天上午表示，該路段原定管制到今天，復興工務段觀察邊坡裸露仍有落石，決定該路段延長管制通行、夜間預警性封路至9月28日，確保行車安全。

台7線49.8公里大曼路段9月14日發生邊坡大坍塌，阻斷桃園、宜蘭通行，一工處及復興工務段搶修至15日下午通車及發布，因應邊坡落石，該路段管制交通、預警封路至今天結束。

一工處表示，觀察該處邊坡裸露搶通至今仍不時有落石坍方，為確保用路人行車安全，管制交通及預警封路延長至28日，包括台7線大漢橋49公里到大曼50公里雙向路段，每天上午8時至下午7時，整點放行10分鐘；台7線巴陵47公里到大曼50公里路段，今晚7時起至28日止，每晚7時至隔天上午8時，夜間預警性封路，請用路人遵守管制通行以免延誤行程。

台7線49.8公里復興區大曼段邊坡裸露夜間仍有落石危險，管制通行及夜間預警封路延長至28日。圖／一工處提供
台7線49.8公里復興區大曼段邊坡裸露夜間仍有落石危險，管制通行及夜間預警封路延長至28日。圖／一工處提供

落石 桃園

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