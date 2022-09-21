台7線49.8K邊坡突落石危 往宜蘭管制及夜間封路至9月28日

颱風之後，桃園市台7線49.8公里復興區大曼段已搶通管制通行，公路總局第一養工處今天上午表示，該路段原定管制到今天，復興工務段觀察邊坡裸露仍有落石，決定該路段延長管制通行、夜間預警性封路至9月28日，確保行車安全。

台7線49.8公里大曼路段9月14日發生邊坡大坍塌，阻斷桃園、宜蘭通行，一工處及復興工務段搶修至15日下午通車及發布，因應邊坡落石，該路段管制交通、預警封路至今天結束。