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128線拓寬在即又見石虎路殺 苗縣府工程設計有對策

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣道128線6.7公里處昨天發現石虎遭輾壓破碎，透過牙齒X光看牙髓腔，初步研判成年母石虎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線6.7公里處昨天發現石虎遭輾壓破碎，透過牙齒X光看牙髓腔，初步研判成年母石虎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣道128縣瓶頸路段拓寬在即，工區外昨天發現石虎路殺，引發保育人士憂心工程衝擊石虎棲地生存，縣府工務處強調規畫設計都有纳入石虎路殺減輕工程考量，友善當地生態。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物最重要棲地，9月20日晚上10點左右在後龍鎮苗9線、20日上午10點在通霄鎮128線，接連發生今年第4、第5起石虎路殺事件，其中，128線6.7公里處有石虎遭輾壓破碎，透過牙齒X光看牙髓腔，初步研判成年母石虎，個體已送至農委會特有生物研究保育中心研究。

128線通霄鎮鄰近銅鑼鄉山區是石虎活動熱區，昨天再發生石虎路殺，引起保育人士擔心即將施工的拓寬工程，將衝擊石虎棲地與生存，工務處指出，拓寬工區在128線3.6至4.9公里區間，路殺現場在工區以外，且工區內經1年多的監測，沒有發現石虎活動，不過，仍會加150公尺防護網，及警告標誌。

工務處說，128線是連線國道1號、3號道路，有助建構完整路網，拓寬案早經交通部核定生活圈道路交通系統建設計畫，縣府為減少對生態衝擊，評估急迫路段國3通霄交流道至烏眉國中間，原路拓寬到15公尺，雙向設2個快車道、2個機慢車道。

拓寬工程獲中央補助款1億894萬元，縣府自籌款8197萬元，今年9月1日提送徵收計畫書，報請內政部審議，工程9月20日第4次招標流標，縣府將會續辦第5次招標，希望早日打通128線瓶頸路段。

苗栗縣道128線6.7公里處昨天發現石虎遭輾壓破碎，透過牙齒X光看牙髓腔，初步研判成年母石虎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線6.7公里處昨天發現石虎遭輾壓破碎，透過牙齒X光看牙髓腔，初步研判成年母石虎。圖／苗栗縣政府提供

石虎 苗栗縣

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