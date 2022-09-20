竹縣「縣政新幹線」抵新埔 地方爭取輕軌聯通高鐵站、竹科

新竹縣政府「縣政新幹線」行動主管會報今天在新埔鎮舉行，地方大力要求縣府將輕軌路網規畫將新埔納入，興建串連新埔、高鐵新竹站及竹科的捷運路線，楊文科允諾評估規畫，他強調會將地方提出的問題一一解決、持續建設。

新埔鎮長林保祿表示，目前新埔最需要的就是大眾運輸系統，因此要求縣府能將新埔納入大新竹捷運路網規畫中，同時鎮公所也已經提出新的「大新埔」都市計畫送交縣府，希望縣府加速審查通過，鎮公所也持續爭取交通建設，包含將河堤道路提升為一般道路，解決新埔交通問題。

鎮代會主席王增基表示，希望縣府能協助將鎮內小學都增設幼兒園，同時開設雙語教育，以減緩年輕人口因教育問題移居竹北所造成的人口流失。

楊文科會議上表示，縣府已投入28億元在新埔鎮展開各項建設，針對今天會議上討論到的議程，包含捷運系統延伸進新埔鎮、提高新埔鎮瓦斯與自來水管線普及率、恢復枋寮形象商圈、新埔鎮設置AI智慧園區、歷史建物照門派出所的環境維護等，縣府都會盡速研議與處理。

其中地方最關心的捷運路線，交旅處已決定將新埔往返高鐵站大眾運輸需求納入架構，並新增規畫新埔到高鐵新竹站、竹科的路廊方案，整體路網預計今年底報送中央審議。

新埔鎮道路交通問題，也由工務處回應，將推動縣道117線道路瓶頸改善工程、褒忠路拓寬工程等重要交通工程建設，已在近日提送補助計畫到中央，爭取建設補助經費。