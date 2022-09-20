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桃客家服飾設計競賽報名 爭取總獎金36萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2022時尚客家服飾設計競賽今在新屋區永安海螺文化體驗園區舉行記者會，即日起至10月21日開放競賽徵件。記者翁唯真／攝影
2022時尚客家服飾設計競賽今在新屋區永安海螺文化體驗園區舉行記者會，即日起至10月21日開放競賽徵件。記者翁唯真／攝影

2022時尚客家服飾設計競賽今在新屋區永安海螺文化體驗園區舉行記者會，並宣布分為學生及社會組，即日起至10月21日開放競賽徵件，爭取總獎金36萬元，通過初賽隊伍，將於12月4日在桃園市客家文化館角逐當代客家服飾首席設計師寶座。

由桃市府客家局舉辦的2022時尚客家服飾設計競賽活動開跑，鼓勵設計人才踴躍參與比賽，今記者會現場邀請到相當具有藝術天分的藝人小馬，及評審團總召集人針織女王潘怡良前來助陣，2人分享當代客家服飾、藝術創作的歷程與心得，也邀請伊林名模若綺展示作品。

客家局副局長戴興達指出，今年時尚客家服飾設計競賽以「回歸，重生」為題，希望參賽者回歸文化內涵，以「當代客家」發想，透過設計呈現出蛻變後的當代客家文化，賦予傳統客家精神新的樣貌及詮釋，且符合時代潮流，並注重成品實用性。

今年賽事規格提升，學生組首獎5萬、社會組首獎更高達10萬，而社會組也增設了原創T恤設計項目；客家局期待透過競賽打破民眾對客家文化刻板印象，將創意展現在服裝，能有更多具當代客家元素的優秀作品產出，也透過兼具實用、生活、創意等特性的作品，帶動客家時尚界蓬勃發展。

客家文化

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