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企業捐助「快樂早餐」 苗縣受惠學生5年達33萬150人次

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午捐贈儀式，由苗栗縣長徐耀昌代表接受捐贈並頒贈感謝獎牌。吳傑沐／攝影
今天上午捐贈儀式，由苗栗縣長徐耀昌代表接受捐贈並頒贈感謝獎牌。吳傑沐／攝影

苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲得中油、台電、潤泰集團及國際扶輪社響應，共捐助600萬元，讓縣內偏遠地區弱勢家庭學童有熱騰騰的早餐享用，今天上午10點，縣府在通霄烏眉國小舉行捐贈儀式，由縣長徐耀昌代表接受捐贈並頒贈感謝獎牌。

苗栗縣是全國唯一推動快樂早餐的縣市，自107學年度起邀集中油、台電以及企業捐助經費，協助解決偏鄉及弱勢家庭學童的早餐問題。今年台灣中油公司探採事業部捐贈200萬元、台灣電力公司通霄發電廠捐贈200萬元、潤泰集團總經理徐志漳捐贈100萬元，共計500萬元；另有國際扶輪社3461地區扶輪社捐助泰安地區極偏及特偏學校106萬元，用以協助暑假期間學童早餐及學校發展需求。

本次接受捐贈的學校包括梅園國小、士林國小、象鼻國小、汶水國小、南庄國中、南庄國小、東河國小、烏眉國中、三灣國中、大湖國中、西湖國中、新開國小、福興武術中小學、坪林國小、鶴岡國中、育英國小龍騰分校、福基國小、大湖國小、華興國小、海寶國小、斗煥國小、南河國小、五穀國小、烏眉國小(含楓樹分校)、文林國中、南和國中、圳頭國小及文山國小等28校共451名學生，5年來合計受惠學生達33萬150人次。

苗栗縣企業捐助「快樂早餐」計畫，5年來共33萬150位學生受惠。吳傑沐／攝影
苗栗縣企業捐助「快樂早餐」計畫，5年來共33萬150位學生受惠。吳傑沐／攝影

早餐 中油 南庄

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