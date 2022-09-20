企業捐助「快樂早餐」 苗縣受惠學生5年達33萬150人次

苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲得中油、台電、潤泰集團及國際扶輪社響應，共捐助600萬元，讓縣內偏遠地區弱勢家庭學童有熱騰騰的早餐享用，今天上午10點，縣府在通霄烏眉國小舉行捐贈儀式，由縣長徐耀昌代表接受捐贈並頒贈感謝獎牌。

苗栗縣是全國唯一推動快樂早餐的縣市，自107學年度起邀集中油、台電以及企業捐助經費，協助解決偏鄉及弱勢家庭學童的早餐問題。今年台灣中油公司探採事業部捐贈200萬元、台灣電力公司通霄發電廠捐贈200萬元、潤泰集團總經理徐志漳捐贈100萬元，共計500萬元；另有國際扶輪社3461地區扶輪社捐助泰安地區極偏及特偏學校106萬元，用以協助暑假期間學童早餐及學校發展需求。