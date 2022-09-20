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苗栗客運5804路線縮駛 10月起站變更為竹南東站

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗客運調整營運路線，10月1日起「5804」公路客運路線起站將調整為「竹南東站」。 圖／苗栗監理站提供
苗栗客運調整營運路線，10月1日起「5804」公路客運路線起站將調整為「竹南東站」。 圖／苗栗監理站提供

苗栗客運調整營運路線，10月1日起「5804」公路客運路線起站將調為「竹南東站」，沿途行經苗北藝文中心、竹南運動公園、尚順廣場、大潤發等站並串連至終點站南庄，提供從頭份鬧區購物、玩樂到南庄旅遊的運輸及觀光交通服務。

苗栗監理站指出，「5804」10月起新竹路段縮駛，起站調整為竹南東站後，沿途行經苗北藝文中心、竹南運動公園、德義路社區、尚順廣場、昌隆廣場、頭份音樂公園、西堤牛排、尚順君樂飯店、大潤發及頭份總站等站，一路串連至終點站南庄，每天仍維持往程 、返程各8個班次。

監理站表示，調整後的客運路線行經購物中心及室內樂園、四星飯店、大賣場，還可到終點站南庄體驗國際慢城生活氛圍，穿梭巷弄間的歷史建築及小吃、悠遊自然生態，除提供在地民眾更便利的運輸服務，也便於遊客搭乘體驗一趟人文與生態慢活之旅。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，配合5804路線縮駛及變更，苗栗客運另申請班次時刻調整，民眾可至苗栗客運官網查詢最新時刻表，或於乘車前利用iBus APP查詢班次時刻及車輛到站情形。另外，苗栗客運提供無障礙車輛預約服務，請於搭車前2日撥打037-685379專線，將有專人提供預約服務。

南庄 監理站 苗栗縣

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