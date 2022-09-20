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苗栗客運5804調整路線...竹南頭份多9站位 新竹路段撤除

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗客運5804路線10月1日調整路線，起站從新竹站改為苗栗縣竹南火車站東站，頭份、竹南增加9個站位。圖／苗栗監理站提供
苗栗客運5804路線10月1日調整路線，起站從新竹站改為苗栗縣竹南火車站東站，頭份、竹南增加9個站位。圖／苗栗監理站提供

苗栗客運5804路線今年10月1日調整路線，起站從新竹站改為苗栗縣竹南火車站東站，頭份、竹南增加9個站位，涵蓋市區生活圈、商圈等，終點站仍維持在南庄站，苗栗監理站提醒注意搭乘。

苗栗客運因應苗栗縣內活動分布改變，10月1日起5804調整路線，起站從新竹站改為竹南東站，監理站指出，新竹站至竹南東站的站位將全部撤除，民眾可以利用5802、5803替代，往返新竹與頭份、竹南之間。

此外，5804將增加苗北藝文中心、竹南運動公園、德義路社區、尚順廣場、昌隆廣場、頭份音樂公園、西堤牛排、尚順君樂飯店、大潤發站位，從頭份總站至南庄站，與原路線相同。

監理站說，頭份、竹南近年來蓬勃發展，尚順廣場商圈崛起，5804調整路線，新納入藝文中心、運動公園等站位，終點站在慢城南庄，除提供居民更便利的大眾運輸服務，也讓遊客體驗便利的人文與生態慢活之旅。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗客5804路線仍會維持1天8班次，配合縮駛及變更，另有班次時刻調整，民眾可至苗栗客運官網查詢最新時刻表，或利用iBus APP查詢班次時刻及車輛到站情形。

新竹 監理站 南庄 苗栗縣

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