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台東強震震醒民眾防災意識 竹縣35賣場設避難用品防災專區

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
響應921「國家防災日」，新竹縣境內超商、五金百貨行、便利商店、超市等共計35店家響應縣府政策，規畫設置防災專區。圖／縣府提供
響應921「國家防災日」，新竹縣境內超商、五金百貨行、便利商店、超市等共計35店家響應縣府政策，規畫設置防災專區。圖／縣府提供

921大地震屆滿23周年前夕，發生台東強震引發橋斷、樓塌等多起震災，同步喚起全民防災意識；921為「國家防災日」，新竹縣境內超商、五金百貨行、便利商店、超市等共計35店家響應縣府政策，規畫設置防災專區，提供電池、飲用水、手電筒、罐頭等多項防災避難用品，方便民眾一次購足，以備不時之需。

台東強烈地震造成人員傷亡、房屋倒塌，再度喚醒民眾防災準備意識，新竹縣政府鼓勵商家展現企業社會責任，提供防災商品專區，讓民眾在購物同時做好防災準備，全縣共35店家響應；竹北市有小北百貨縣政九路店、自強南路店，以及家樂福竹北店等連鎖量販店響應，竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、橫山鄉、北埔鄉、新豐鄉、峨眉鄉也均有賣場設置防災用品專區。

新竹縣長楊文科呼籲一定要有防災意識，「不怕災害來，只怕沒防災」，他提醒民眾，家中家具固定、隨時備妥緊急避難包、儲備每人3天分糧食、飲水等，才能快速應對突如其來的災害威脅，將損傷降到最低。

基本防災食物可準備礦泉水、罐頭、泡麵，無需加熱即可食用的食物、點心（巧克力等）、營養補充食品等；而老年人與嬰幼兒會有特殊的需要，可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等。避難包內則建議備妥緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等。

新竹縣消防局提醒，地震來臨時勿慌張，民眾可立即在牆角或桌下做「趴下、掩護、穩住」的避難動作；地震結束後，立即檢查家中電源、瓦斯。此外，在日常生活中，亦可提早準備緊急避難包、擬定家庭防災計畫等，以因應不時之需。

921大地震 新竹 台東 楊文科

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