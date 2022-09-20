聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園猴洞坑土地公送金牌 明早連續三聖杯送平安金牌
桃園市大溪區猴洞坑土地公廟同安宮明天（農曆8月26日）上午舉辦土地公聖誕擲筊送平安金牌活動，由華昌儲物流公司負責人呂建昌捐出平安金牌贈送，廟方今天下午表示，明天上午9到12時，凡是參加該土地廟連續擲出3聖杯民眾，可獲一面平安金牌（三分），歡迎民眾、旅客參加。
位於大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮，由大溪在地居民長期奉祀祭拜，呂建昌表示，他在當地出生長大，之後出外工作、經營事業，從小跟著長輩向該土地公拜拜，至今事業各方面都利，決定回饋地方土地公，趁該廟土地公聖誕，捐贈平安金牌結緣。
呂建昌為慶祝該土地公廟聖誕辦理擲筊活動，捐出平安金牌多面（數量不限），只要在地民眾、遊客有興趣者，都歡迎到場參加擲筊獲平安金牌，廟方表示，明天上午912參加民眾只要連續擲出3聖杯即可獲贈三分重的平安金牌，可洽該廟林先生0933945534報名或明天現場報名，該廟自大溪區復興路一段823巷進入，觀迎民眾、旅客參加試手氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言