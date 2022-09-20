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桃園猴洞坑土地公送金牌 明早連續三聖杯送平安金牌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮明天上午舉辦擲筊送平安金牌活動。記者曾增勳／攝影
大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮明天上午舉辦擲筊送平安金牌活動。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區猴洞坑土地公廟同安宮明天（農曆8月26日）上午舉辦土地公聖誕擲筊送平安金牌活動，由華昌儲物流公司負責人呂建昌捐出平安金牌贈送，廟方今天下午表示，明天上午9到12時，凡是參加該土地廟連續擲出3聖杯民眾，可獲一面平安金牌（三分），歡迎民眾、旅客參加。

位於大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮，由大溪在地居民長期奉祀祭拜，呂建昌表示，他在當地出生長大，之後出外工作、經營事業，從小跟著長輩向該土地公拜拜，至今事業各方面都利，決定回饋地方土地公，趁該廟土地公聖誕，捐贈平安金牌結緣。

呂建昌為慶祝該土地公廟聖誕辦理擲筊活動，捐出平安金牌多面（數量不限），只要在地民眾、遊客有興趣者，都歡迎到場參加擲筊獲平安金牌，廟方表示，明天上午912參加民眾只要連續擲出3聖杯即可獲贈三分重的平安金牌，可洽該廟林先生0933945534報名或明天現場報名，該廟自大溪區復興路一段823巷進入，觀迎民眾、旅客參加試手氣。

大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮明天上午舉辦擲筊送平安金牌活動。記者曾增勳／攝影
大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮明天上午舉辦擲筊送平安金牌活動。記者曾增勳／攝影

金牌 土地公

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