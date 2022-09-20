桃園猴洞坑土地公送金牌 明早連續三聖杯送平安金牌

桃園市大溪區猴洞坑土地公廟同安宮明天（農曆8月26日）上午舉辦土地公聖誕擲筊送平安金牌活動，由華昌儲物流公司負責人呂建昌捐出平安金牌贈送，廟方今天下午表示，明天上午9到12時，凡是參加該土地廟連續擲出3聖杯民眾，可獲一面平安金牌（三分），歡迎民眾、旅客參加。

位於大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮，由大溪在地居民長期奉祀祭拜，呂建昌表示，他在當地出生長大，之後出外工作、經營事業，從小跟著長輩向該土地公拜拜，至今事業各方面都利，決定回饋地方土地公，趁該廟土地公聖誕，捐贈平安金牌結緣。