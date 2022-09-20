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竹市「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動周末開跑 最高拿500元禮券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車本周末前進新竹SOGO百貨，搖身「衣」變捐舊衣愛地球，活動時間為24、25日下午2至4點。圖／新竹市政府提供
新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車本周末前進新竹SOGO百貨，搖身「衣」變捐舊衣愛地球，活動時間為24、25日下午2至4點。圖／新竹市政府提供

新竹市「回收生活節」邁入第6年，今年首度與新竹SOGO百貨合作推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動，24、25日下午2至4點在百貨一樓地球廣場登場，民眾捐舊衣10件可兌換衣纖木手機座1份，每人限兌換1份；廢手機2台或廢平板電腦1台可兌換超商禮物卡50元、廢筆記型電腦1台可兌換超商禮物卡100元，每人每項限兌換5份，數量有限。

代理市長陳章賢表示，竹市2017年起舉辦「回收生活節」，每年結合3C賣場、量販店共同辦理，累計參與人次7244人，今年首度與新竹SOGO百貨合作，推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」，回收品項共4項，包含舊衣、廢手機、廢平板電腦、廢筆記型電腦，並提醒民眾貼身衣物不可回收，回收廢3C產品前也記得先將內容刪除或格式化。

環保局表示，民眾當日累積回收兌換超商禮券滿500元還能「無痛升級」，將兌得的500元超商禮券換為500元面額的SOGO百貨禮券，將舊物回收變成購物金。

環保局統計，回收生活節2018年至今活動成果亮眼，累計回收廢筆電2212台、廢平板1470台、廢電扇1802台、廢鍵盤4119台、廢顯示器1249台、廢乾電池6045公斤。每年額外指定回收項目也創造亮眼佳績，包括2019年廢光碟片371.7公斤、2020年廢電視機295台及廢主機600台、今年4月的廢通訊配件92公斤及廢手機2021台。

環保局表示，地球需要大家共同愛護，希冀透過各種環保活動，推動全民綠生活運動，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園邁進。

捐舊衣10件可兌換1個衣纖木手機座。圖／新竹市政府提供
捐舊衣10件可兌換1個衣纖木手機座。圖／新竹市政府提供

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