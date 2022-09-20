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這49里趕快儲水！桃園21日停水12.5小時 影響5萬8835戶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅、新屋區明天（21日）上午8時到晚上8時30分止，停水12.5小時，影響5萬8835戶不便。記者曾增勳／攝影
楊梅、新屋區明天（21日）上午8時到晚上8時30分止，停水12.5小時，影響5萬8835戶不便。記者曾增勳／攝影

台灣自來水公司第二區管理處為進行楊梅區1000mm過橋鋼管設備改善工程施工，桃園市楊梅區、新屋區共49里，明天（21日）上午8時到晚上8時30分止，公告停水12.5小時，影響5萬8835戶用水不便，請楊梅、新屋區市民預先儲水備用，以免生活不便。

市府經發局今天上午表示，台水公司進行楊梅區 1000mm 過橋鋼管設備改善工程施工，明天上午8時到晚上8時30分止，施工停水12.5小時（遇雨順延一天）。

停水區域分別是，楊梅區：三民里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、瑞原里、金溪里、楊明里、紅梅里、楊江里、水美里、東流里、大平里、頭湖里、裕新里、瑞溪里、員本里、中山里、上湖里、大同里、梅溪里、永寧里、楊梅里（楊梅火車站前站）、上田里、梅新里、富豐里、秀才里共27里。

新屋區：下埔里、石磊里、望間里、石牌里、下田里、深圳里、清華里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、槺榔里、永興里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、後湖里、社子里、東明里共22里

市府經發局表示，這次楊梅、新停水區域較大，造成5萬8835戶用水不便，提醒民眾預先在停水前6小時完成儲水，並請節約用水，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉損壞。

停水 桃園 火車站

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