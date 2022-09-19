桃園負債1452億？ 藍再批鄭文燦從兒女撲滿借錢

桃園市議會今市政總質詢，藍營議員再度質疑桃園負債問題。議員舒翠玲形容市府不想被發現跟銀行借款，就從兒女的撲滿借錢，帳面上市府看似只有251億負債，實質負債其實高達1452億元。市府財政局長歐美鐶則強調，根據公共債務法定義，沒跟銀行借就不是借款。市長鄭文燦也重申，應用一致標準看全國。

藍營4名議員接續質詢，舒翠玲形容，市府現在就像裝潢老房子，因不敢再貸款，賣地的錢又都花掉，只好從兒女的撲滿下手，反正花光也沒人知道，問題是等到之後撲滿的錢都用完，市府還是只能去貸款，否則只能等錢從天下掉下來。

舒翠玲批評，市府一再稱桃園長短期債務只有251億，卻沒誠實告訴市民，市府其實已經用了集中支付專戶588億元和基金借款613億，這些都是借款，三個數字加起來就是1452億。

議員梁為超也指出，前縣長吳志揚時期，99年底基金借款約64億元，鄭文燦上任後至今年8月底，基金借款則約613億元，相差約500億元；集中支付專戶調度部分，兩者也相差約400多億元，「這不叫借款，什麼是借款？」

鄭文燦回應，桃園債務是由國庫署公告，全國都是一致標準，桃園截至今年7月底，長短期負債為240億元，相較前縣長吳志揚任期結束時的262億元更低；若採藍營標準，桃園在六都中也只排名第五，負債遠低於雙北和高雄。

歐美鐶強調，政府債務應回歸公共債務法精神，看待債務應有現金流的觀念，沒有向銀行借貸就不能算是借款。

對此，舒翠玲再批，桃園財政原本很健康，8年後卻要插管急救，桃園不能跟在加護病房的縣市比。鄭文燦則回「桃園的財政不需要插管急救。」