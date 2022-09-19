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訪桃園百歲人瑞贈金祝壽 鄭文燦：長者是社會資產

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（前右二）訪視大溪百歲人瑞藍王銀（前右三）贈金戒禮金祝壽及合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前右二）訪視大溪百歲人瑞藍王銀（前右三）贈金戒禮金祝壽及合影。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪區訪視百歲人瑞藍王銀祝壽，鄭文燦表示，王銀阿嬤平時注重養生，喜歡到公園散步，高齡104歲耳聰目明，是地方也是家族福氣，長者是社會資產，敬老訪視表達「老吾老以及人之老」傳統美德。

鄭文燦由社會局長鄭貴華、市議員李柏坊、陳治文等人陪同前往百歲人瑞藍王銀住家，代表總統府和衛福部贈送金鎖片，也代表市府贈送金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金，市議會議長邱奕勝也提早到場祝壽，鄭文燦向藍王銀人瑞表達敬老祝壽。

大溪人瑞藍王銀從小家境貧寒，未受過完整教育，自幼懂事幫忙家務，也是家中最大支柱，養生之道為正常飲食和散步運動習慣，她育有兒子3人目前已退休，其中3子大溪仁和宮董事長藍勝民曾任5屆縣議員，退休專心照顧母親令人感動，藍王銀人瑞四代同堂、孫輩事業有成，是地方、也是家族福氣。

鄭文燦表示，「家有一老如有一寶」，目前桃園人瑞總共387人，滿百歲人瑞146人、年紀最大人瑞到達111歲，藍王銀阿嬤耳聰目明，可與人交談溝通，90幾歲時常到公園散步，他代表致贈重陽敬老禮金、金戒指，發揚社會「老吾老以及人之老」敬老傳統美德。

桃園市長鄭文燦（前右二）訪視大溪百歲人瑞藍王銀（前右三）贈金戒禮金祝壽及合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前右二）訪視大溪百歲人瑞藍王銀（前右三）贈金戒禮金祝壽及合影。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 人瑞

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