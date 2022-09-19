訪桃園百歲人瑞贈金祝壽 鄭文燦：長者是社會資產

桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪區訪視百歲人瑞藍王銀祝壽，鄭文燦表示，王銀阿嬤平時注重養生，喜歡到公園散步，高齡104歲耳聰目明，是地方也是家族福氣，長者是社會資產，敬老訪視表達「老吾老以及人之老」傳統美德。

鄭文燦由社會局長鄭貴華、市議員李柏坊、陳治文等人陪同前往百歲人瑞藍王銀住家，代表總統府和衛福部贈送金鎖片，也代表市府贈送金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金，市議會議長邱奕勝也提早到場祝壽，鄭文燦向藍王銀人瑞表達敬老祝壽。

大溪人瑞藍王銀從小家境貧寒，未受過完整教育，自幼懂事幫忙家務，也是家中最大支柱，養生之道為正常飲食和散步運動習慣，她育有兒子3人目前已退休，其中3子大溪仁和宮董事長藍勝民曾任5屆縣議員，退休專心照顧母親令人感動，藍王銀人瑞四代同堂、孫輩事業有成，是地方、也是家族福氣。