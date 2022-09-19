新竹縣獲城鄉魅力大賞5獎項 北埔南外社區蝴蝶生態吸睛

新竹縣在今年「致敬城鄉魅力大賞」中獲5項獎項，其中2件更拿下優等殊榮，包含「執行績效評鑑」及北埔鄉南外社區的「蝶舞遶山花計畫」，其餘佳作則由「竹東之心」、「合興森林愛情園區」及「新豐第一特色公園」獲得，縣長楊文科則盼各鄉鎮發展特色，帶動城鄉發展。

楊文科表示，新竹縣全縣有13鄉鎮市、幅員廣大，縣府全力支持城鎮發展，近年透過城鄉環境再造，創造更優質水岸、公園綠地，形塑新空間，並由地方出發串聯無形的人文歷史等資源，豐富城鄉新風貌，帶動城鄉發展及城市美學，發展各鄉鎮特色。

今年內政部辦理的致敬城鄉魅力大賞，新竹縣就占5獎項，其中最令縣府自豪的是城鎮之星計畫，竹東之星也因此獲選佳作。

縣府交旅處表示，新竹縣從2017年開始執行「城鎮之心工程計畫」，向內政部爭取到2.37億元經費，共執行了18 件建設，其中耗資最多的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程」總經費就達1億元，此前已先獲「國家卓越建設獎」、「建築園冶獎」肯定。

交旅處說明，竹東之星計畫沿中興河道改善河岸景觀，不僅增加人行空間及綠美化，周邊還打造樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、河道開蓋、戲曲公園廣場更新、欖仁水岸等景觀，盼重現竹東鎮的客家記憶，帶動都市更新並提升城市美學。

不過最吸睛的莫過於獲得優等的「來北埔不只到老街，南外蝶舞遶山花計畫」，北埔鄉的南外社區從大坪國小開始種植許多蜜源植物，如今吸引不少蝴蝶棲息、國小更成為有豐富生態的特色小學，並帶動社區一同復育蝴蝶生態。

如今鄉公所每年夏天都會舉辦蝴蝶季，還會結合社區推出蝴蝶遊程體驗，規畫南外社區輕旅行路線，讓遊客到北埔不是只有老街可以逛，還能深入地方了解北埔當地的蝴蝶生態，更能認識北埔這座山城。