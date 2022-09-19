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扯！外埔漁港公廁「故障勿用」告示多 故障率高得嚇人
苗栗縣後龍外埔漁港公廁近來遭遊客反映故障率高得嚇人，且公廁位在港區主建物南側停車場，港區內都沒有設置指標，對不熟悉場地的外來客來說，是很不友善的，常有找不到公廁的情況發生；縣府表示，將會盡快修繕。
外埔漁港是苗栗縣政府推展漁業觀光的重要指標漁港，港區內有南龍區漁會、太興魚貨市場、太興活海鮮餐廳、活動中心等，周邊步道完善，假日常吸引大批遊客前往遊憩，但公廁內設施近來無法正常使用，紛紛貼上「故障勿用」醒目標語。
尤其是男廁小便斗，10個有6個故障，女廁間北側入口一進去，也能看到連3間「故障勿用」標語，故障率高的嚇人；縣府農業處漁業科長林俊吉表示，該公廁每天都有雇工清潔，並未接獲多有故障訊息，會盡快派員了解後修繕。
後龍鎮長參選人蔡清輝說，外埔漁港是後龍的觀光門面，連最基本的公廁都無法管理好，丟臉的是「後龍」，更遑論推廣漁港觀光產業；縣府天高皇帝遠，人力也有限，建議縣府撥款將維護權責移交給公所或漁會就近管理。
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