聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！外埔漁港公廁「故障勿用」告示多 故障率高得嚇人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
女廁間北側入口一進去，也能看到連3間「故障勿用」標語。記者吳傑沐／攝影
女廁間北側入口一進去，也能看到連3間「故障勿用」標語。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍外埔漁港公廁近來遭遊客反映故障率高得嚇人，且公廁位在港區主建物南側停車場，港區內都沒有設置指標，對不熟悉場地的外來客來說，是很不友善的，常有找不到公廁的情況發生；縣府表示，將會盡快修繕。

外埔漁港是苗栗縣政府推展漁業觀光的重要指標漁港，港區內有南龍區漁會、太興魚貨市場、太興活海鮮餐廳、活動中心等，周邊步道完善，假日常吸引大批遊客前往遊憩，但公廁內設施近來無法正常使用，紛紛貼上「故障勿用」醒目標語。

尤其是男廁小便斗，10個有6個故障，女廁間北側入口一進去，也能看到連3間「故障勿用」標語，故障率高的嚇人；縣府農業處漁業科長林俊吉表示，該公廁每天都有雇工清潔，並未接獲多有故障訊息，會盡快派員了解後修繕。

後龍鎮長參選人蔡清輝說，外埔漁港是後龍的觀光門面，連最基本的公廁都無法管理好，丟臉的是「後龍」，更遑論推廣漁港觀光產業；縣府天高皇帝遠，人力也有限，建議縣府撥款將維護權責移交給公所或漁會就近管理。

男廁小便斗10個有6個「故障勿用」，故障率高的嚇人。記者吳傑沐／攝影
男廁小便斗10個有6個「故障勿用」，故障率高的嚇人。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣 公廁

延伸閱讀

公廁你敢使用嗎？網友揭5大困擾 怨異味撲鼻只好轉身

影／國道警官公廁性侵少年 情節重大記兩大過免職

嘉市35座公園有6成公廁周圍沒監視器、3座無巡邏箱

公廁馬桶蹲式比坐式乾淨？專家曝比坐墊更容易傳播病毒處

相關新聞

桃園負債1452億？藍批從兒女撲滿借錢

國民黨議員昨天再度質詢桃園市政府實際負債恐高達1452億元，絕非對外宣稱的240億，沒被算進去的自償性負債和基金調借款，...

楊文科訪人瑞慶重陽 田馥甄外公分享長壽秘訣

新竹縣長楊文科今天拜訪7名百歲人瑞。其中住在新豐鄉的100歲宋增土是藝人田馥甄（Hebe）的外公，他向大家分享每天吃8分...

訪桃園百歲人瑞贈金祝壽 鄭文燦：長者是社會資產

桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪區訪視百歲人瑞藍王銀祝壽，鄭文燦表示，王銀阿嬤平時注重養生，喜歡到公園散步，高齡104歲耳...

新竹縣獲城鄉魅力大賞5獎項 北埔南外社區蝴蝶生態吸睛

新竹縣在今年「致敬城鄉魅力大賞」中獲5項獎項，其中2件更拿下優等殊榮，包含「執行績效評鑑」及北埔鄉南外社區的「蝶舞遶山花...

扯！外埔漁港公廁「故障勿用」告示多 故障率高得嚇人

苗栗縣後龍外埔漁港公廁近來遭遊客反映故障率高得嚇人，且公廁位在港區主建物南側停車場，港區內都沒有設置指標，對不熟悉場地的...

竹市玻璃設計藝術節最後周末 市府推薦半日遊攻略

2022新竹市玻璃設計藝術節開幕至今已累計逾五萬人次參觀，展期進入最後一周，市府指出，邀請民眾把握機會在9月25日前來一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。