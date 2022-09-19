竹市玻璃設計藝術節最後周末 市府推薦半日遊攻略
2022新竹市玻璃設計藝術節開幕至今已累計逾五萬人次參觀，展期進入最後一周，市府指出，邀請民眾把握機會在9月25日前來一趟新竹之旅。城市行銷處也推薦新竹公園小旅行「半日旅遊攻略」，並推網路留言抽獎活動，民眾可把握秋天涼爽好天氣感受新竹魅力。
新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，市府於2017年啟動再生計畫，並對園區內歷史文物進行保存再生及修整現有景觀及機能，打造台灣最具特色的百年風華庭園。
城市行銷處表示，新竹市玻璃設計藝術節無論是主展館的「透明大百科」、「透明苑」互動藝術裝置，或「透明市集」的精緻藝品，各式照片最近席捲FB、IG等社群平台。推薦民眾來到新竹公園，除了觀展領略玻璃工藝及藝術之美，更適合安排半日時光踩點拍照，來場新竹公園小旅行。
城銷處補充，民眾造訪竹市玻璃設計藝術節後，別忘了到玻璃工藝博物館旁的春室Glass Studio（玻璃工坊）欣賞師傅吹製玻璃藝品的精湛技法，還可親手製作造型玻璃攪拌棒，體驗玻璃工藝創作的樂趣。
此外，小旅行也要有美食相伴，森林食堂的純白色系玻璃建築，營造宛如美術館般的簡約和優雅，還能細細觀察窗外動物，享受悠閒時光。麗池湖畔料亭日式建築的園林之美、新竹孔廟的文化之美、百年老樹的生態之美，及小朋友喜愛的昆蟲館及動物園等，每個景點都值得造訪，新竹公園內還有許多美麗角落，充滿著故事等著大家前來探索。
城銷處指出，新竹公園「秋之美學」行銷活動，除了9月玻璃設計藝術節與孔子誕辰週年釋奠典禮兩大主題活動後，自10月起將在森林食堂開設「質感植栽手作體驗」、大沙坑舉辦「小小沙雕藝術家教學」；11月周末也與假日花市合作舉辦的「花藝手作教學」，邀請民眾周末到訪新竹公園，體驗專屬秋季詩意的小旅行，相關活動資訊將陸續公布，請持續鎖定新竹公園粉絲專頁（facebook.com/hsinchupark/）。
城銷處說明，新竹公園美學小旅行活動，即日起至9月25日，只要在Facebook「新竹公園」粉絲專頁影片貼文下方留言並Tag好友，就可以參加抽獎，有機會將500元便利商店禮物卡帶回家。活動資訊請參考Facebook「新竹公園」粉絲專頁（請參考：https://www.facebook.com/watch/?v=1034490183881738）。
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