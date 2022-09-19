竹市無障礙微旅行開跑！6大路線遍覽桃竹苗美景

新竹市府今年推出第6屆「無障礙微旅行」共6大路線，包含「動物樂遊遊」、「農趣健體行」、「小鎮悠閒行」、「山城浪漫行」、「隧道冒險行」及「古金童年行」行程，將走訪大溪吊橋、峨嵋湖、玫瑰森林公園、北埔老街等，結合健身教練、職能治療師及園藝治療師等不同專業師資群帶領活動，豐富出遊行程，達到出遊兼運動效果。

代理市長陳章賢說，近年受疫情衝擊下，許多身障者家庭更是減少出遊的機會，市府今年規畫6條友善無障礙旅遊路線，邀請身障者和家人相約出門，順道紓緩照顧者的身心靈壓力，鼓勵未參加過的身障者踴躍報名，除了欣賞優美風景之外，同時增進與他人互動、認識新朋友。

市府積極打造「有愛．無礙」友善城市，2017年全國首創「無障礙微旅行」，至今累計服務739名身障朋友和家人，暖心提供到府接送服務，並在專業師資群協助下，讓身障者也能自由出遊旅行，不再受環境、交通及無障礙設施等因素限制，安心走出家門。

社會處表示，不論輪椅者、視障者、心智障礙者都能夠參與，今年首發團已於8月出團，由具有導遊及健身教練身分的郭健中醫生、洪詩媛職能治療師，帶領身障朋友們參與「農趣健體行」，以專業能力協助身障朋友使用健走杖運動，達到強健身體效果。

另外，職能治療師則協助坐輪椅不便於行的身障者，透過動動身體找到適合自己的運動模式，讓身障者也能輕鬆漫遊十二寮及峨嵋湖，感受旅遊的樂趣。

「使用健走杖行走，可以增加支撐點，維持平衡讓腳步更穩！」2年前罹患阿茲海默症的高姓男子，有失智及行動不便情形，這次與太太一起參加「農趣健體行」，在醫生郭健中鼓勵下嘗試使用健行仗，慢慢地跟上大家腳步，開心地說這趟旅程好值得。

參加者阿維在2年半前中風後，因行動不便沒再出門旅遊，得知竹市無障礙微旅行提供到府接送、輪椅及人力的協助，決定報名與妻子白白一起參加，並在職能治療師協助下，學習使用健走杖挑戰十二寮山路，讓他感動地說「終於體驗到旅遊的快樂，回家做復健就會更有動力。」

社會處表示，無障礙微旅行最新資訊，請上「新竹市無障礙微旅行-讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁（facebook.com/tourgether.tw/），歡迎設籍且實際居住竹市、領有身心障礙證明且未參加過的身障朋友免費報名，藉由出遊突破身體框架，身心靈都能得到療癒放鬆。