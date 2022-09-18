三義慈濟中醫醫院暖身義診 她期待不用往返台中看診

苗栗縣三義慈濟中醫院預計今年底啟用，今天暖身辦大型義診，一個上午看診突破百人，其中75歲江姓老婦人搶頭香，過去她都至台中慈濟醫院，好期待不用再往返三義、台中奔波看診。

嘉義縣大林、台中慈濟醫院中醫部的醫護團隊，今天上午在苗栗縣三義鄉立圖書館舉辦大型義診，並慶祝台中慈濟醫院中醫部成立15周年，現場把脈問診、雷射針灸，還有針傷科治療、衛教演講，同步結合慈濟在地志工分5路往診。

台中慈濟醫院統計3個小時看診逾百人，江姓老婦人搶頭香，一早騎10分鐘的機車到場等待，她表示，以前都去台中慈濟醫院，很期待三義中醫醫院成立，不用舟車勞頓，可以就近看診。

台中慈濟醫院副院長王人澍說，三義中醫醫院可望年底啟用，醫護同仁與志工逾百人提供服務，還規畫三義及頭份等附近多個鄉鎮義診、往診，後續並有其他活動，未來朝中西醫結合方式進行，慢慢實現鄉親對醫療需求的期待。

大林慈濟醫院中醫部主任葉家舟未來將承擔三義中醫醫院，他指出，三義與大林都是生活步調比較慢、老年人口多的「慢城」，未來三義服務郷親以居家跟門診為主，往診是很重要的工作，醫師以三義為中心，擴展到整個苗栗，大型義診是起手式，希望讓醫師先熟悉環境、人口分布與生活習慣，甚至包括未來也會替醫師開客家語課程，促進與鄉親互動。