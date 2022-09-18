竹東員崠國小前將截彎取直 改善行車視線死角護學童

縣道122線南清公路是竹東往來五峰的重要幹道，不僅假日吸引大批旅遊車潮，也有不少大貨車載運農產進出，但員崠國小前的蜿蜒路段卻造成行人安全隱患，因此縣府正啟動截彎取直工程，下個月完工後將能提升學童上下學安全。

縣府工務處表示，縣道122線是五峰鄉、竹東鎮上坪里、軟橋里等地的重要對外通道，但該公路在員崠國小大門旁路段呈S型，平時重車出入頻繁，且道路東側邊坡凸出形成行車視線死角，加上位處下坡，往來車輛車速快，讓學生通學安全倍受威脅。

工務處指出，該路段因觀霧、清泉風景區、五指山步道的遊覽車絡繹不絕，上下學時段還有一旁東泰中學校車進出，影響通學安全甚鉅，因此縣長楊文科在接獲地方反映後，即指示改善，經多次會勘定案道路截彎取直，工程已於日前動工。

縣府表示，工程由工務處斥資500萬元，將道路朝道路東側邊坡的公有土地範圍拓寬，同時設置安全鋼板護欄，西側邊坡則進行整理工程，重新設置低矮式擋牆，預計工期50天，下個月中旬就能完工。

工務處說明，截彎取直完工後將開拓車行視線，道路曲線取直讓開車更安全，而重置的槽化線能引導駕駛人循指示標線行駛，跳動路面及警示標誌也有助於降低車輛行車速度，可保障學童及當地居民的通行安全。