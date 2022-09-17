新竹市國際風箏節周末登場 南寮今湧4萬人共賞風箏齊飛
2022新竹市國際風箏節「風．潮」今、明2天登場，今天開幕首日吸引近4萬人前來參加，欣賞風箏好手趁風獻技，帶來的大型軟體風箏、特技風箏、串聯風箏等風箏秀。新竹漁港天空因大大小小風箏升空，變得繽紛多彩，入夜還有夜光風箏，絢麗燦爛。
新竹市國際風箏節開幕活動由產業發展處長許智堡主持，他說，今年重新開放民眾現場觀賞風箏，近千隻的風箏在新竹空中爭奇鬥豔。風箏節包括10公尺啤酒瓶及5公尺腳踏車、啤酒杯、冰淇淋及雪糕等5款首度發表的造型風箏都亮相，吸引滿滿人潮拍照。
今年風箏節還結合時下超夯韓劇《非常律師禹英禑》，劇中的抹香鯨、藍鯨、虎鯨、海豚等夢幻動物化身巨型風箏，首次齊聚在新竹陪民眾翱翔。現場還有超過200公尺、手工繪製的透抽串聯風箏，以及蜻蜓、老鷹等串聯風箏也在空中優雅飛翔。
產發處表示，新竹市國際風箏節2天活動除可觀賞風箏放飛外，還有MOMO家族表演、樂團、街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及虎劇團表演等，還有兌換紀念小風箏、風箏彩繪DIY等活動。歡迎民眾來欣賞風箏，順道造訪南寮吃美食小吃。
台電新竹區處今年也和新竹市政府合作，在風箏節活動會場推出「迎風追竹 潮節電」活動，民眾只要到新竹漁港波光市集以行動支付消費，就能獲得限量台電小風箏，並也在波光市集對面打造節電專區，歡迎民眾來闖6大節電關卡，也有機會獲得風箏。
節電專區設有「節電大神槌」、「節電射龍門」、「節電翻翻樂」、「節電大富翁」、「減碳彈珠台」及「聰明節電宅」等6大關卡；此外，也有拍照打卡上傳玩扭蛋、射靶回答節電小知識送獎品活動，現場也安排宣導下載「台灣電力」APP。
此外，台電的風箏節活動現場更邀請獨立樂團「荒唐人生」前來開唱，用溫暖舒服音樂陪伴大家初秋午後超「Chill」，明天則邀來東森幼幼台KIWI姐姐及浣熊哥哥到場唱跳帶動氣氛。台電也特別打造電寶大型風箏一同翱翔天際，歡迎民眾一起來放風。
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