竹市國際風箏節登場 巨型鯨豚悠遊藍天吸睛

2022新竹市國際風箏節今、明2天在新竹漁港登場，除有各式精彩風箏秀，還有藝文表演、波光市集等、騎單車漫遊西濱美麗海岸線，新竹市政府指出，活動首日已吸引數萬民眾參與。

新竹市政府產業發展處處長許智堡今天透過新聞稿指出，2022新竹市國際風箏節以「風．潮」為主題，因南寮漁港擁有新竹特產「風」及「潮汐」，也代表著新竹市國際風箏節正在引領風潮，讓全世界熱愛風箏運動的好手，一年一會來到這座城市交流相聚，今年邀集國內12支專業風箏團隊，帶來大型軟體風箏、特技風箏、串聯風箏等新奇有趣的風箏秀。

隨著今天開幕式啟動，近千隻風箏在新竹空中綻放，其中包括10米「啤酒瓶」、5米「腳踏車」、「啤酒杯」、「冰淇淋」及「雪糕」等5款首度發表的造型風箏。

另外，主辦單位結合時下熱門韓劇，重現女主角每次靈光乍現，腦海就出現巨大鯨魚、海豚靈活躍動的夢幻場景，多隻巨型抹香鯨、藍鯨、虎鯨、海豚等動物化身巨型風箏飛上天，與其他傳統平面風箏、手工繪製的透抽串聯風箏，將漁港天際妝點得熱鬧繽紛；入夜後還有首度在台演出的新加坡獨創LED遙控風箏，夜光風箏將新竹夜空點綴得絢麗燦爛。

新竹市代理市長陳章賢表示，今年是新竹市連續第6年舉辦國際風箏節，前5年共吸引了逾30萬人次前來參與，今天開幕首日吸引近4萬人前來參加，展現新竹市國際風箏節獨特魅力。

新竹市政府產業發展處指出，活動為期2天，除了觀賞各式風箏秀，現場還有MOMO家族、樂團及街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及劇團表演等系列藝文活動；風箏賽場旁的波光市集、漁港直銷中心、南寮街以及貝殼公園旁的貨櫃市集，可讓遊客來場視覺、味覺雙重饗宴，歡迎民眾把握明天機會到場參加。