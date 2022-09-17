2022海客文化藝術季今明2天舉行 替2023世客博暖身

2022海客文化藝術季今明2天在新屋永安海螺文化體驗園區登場，希望透過海客文化藝術季為明年即將登場的2023世界客家博覽會暖身，現場有海客訓練生體驗展區、海客潮福袋、社區嘉年華、漁村音樂會等系列活動，並以海客傳統牽罟方式揭開活動序幕。

海客文化藝術季今以海為生、與海搏鬥的精神舞蹈，及吹響歕嘟，由客委會副主委范佐銘及桃市府客家事局長黃傅淑香帶領所有貴賓以牽罟方式揭開活動序幕；黃傅淑香表示，永安海螺文化體驗園區是2023世界客家博覽會重要場域之一，也是傳承海客文化使用的重要平台，開園以來入園已達60多萬人次。

海客文化藝術季為客家重要節慶活動之一，今年攜手在地推出多種規畫，其中以感官體驗為構想的海客訓練生體驗展區由新屋海洋客家休閒農業發展協會、新屋區愛鄉協會、桃園石滬協會等合作辦理，透過石滬堆砌、漁網編織、海廢創作、浮球花等帶領民眾認識海洋客家。