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竹南宣布發放鎮民千元防疫紓困金 選前時機敏感成話題

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南鎮公所宣布將發放鎮民每人1000元防疫紓困金。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所宣布將發放鎮民每人1000元防疫紓困金。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所將發放鎮民每人1000元的防疫紓困金，8月16日前設籍的鎮民都可領取，預計10月間發放，竹南人口約8萬7000多人，發放經費需要8000多萬元，消息昨天傳出後鎮公所電話不斷，但有人認為選前時機敏感，有人認為應發更多，成為話題。

苗栗縣近3年僅獅潭、三義兩鄉曾發放防疫紓困金或振興消費金，讓其他鄉鎮市民稱羨，但人口多的大鄉鎮市礙於財源都不敢「跟進」，這次全縣人口第二的竹南決定發放，引人矚目。

竹南鎮公所昨晚指出，因應疫情影響，竹南鎮民代表會提案發放鎮民每人1000元紓困金，鎮公所將把通知單發放至每戶家中，預計10月3日起排定至各里發放，預計以1個月時間完成，請鎮民於指定時間丶地點並準備好相關證件來領取，祈願疫情早日結束，大家都能恢復正常生活。

鎮公所原計畫18日過後對外公布，但昨天消息傳出立刻引來鎮民高度關切，電話詢問不斷，鎮公所昨晚緊急發布訊息，對外確認。去年三義鄉公所發放鄉民每人3000元振興消費禮金，竹南鎮公所當時曾表態鎮內人口眾多，所需經費龐大，難以跟進。

竹南鎮長方進興表示，代表會已3度提案要求發放紓困金，鎮公所衡量財政許可配合辦理，早年有民間單位計畫在崎頂開發集村並捐贈道路、汙水處理、滯洪池等用地，但全案後來未開發，由佛教團體改為佛教園區，因規畫不同向縣府、鎮公所回購先前開發單位捐贈的公共設施土地，其中鎮公所道路用地進帳1億多元財源，可供這次發放紓困金，並非外界傳言鎮公所是「賣地發錢」。

許多鎮民將紓困金視為小確幸，但選前發放時機較為敏感，再度回鍋參選鎮長的康世儒低調表示發放紓困金鎮民得利，是好事一件，他「樂觀其成」。

竹南鎮公所宣布將發放鎮民每人1000元防疫紓困金。聯合報系資料照片
竹南鎮公所宣布將發放鎮民每人1000元防疫紓困金。聯合報系資料照片

疫情 佛教 苗栗縣

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