新竹市立棒球場3.2億元地下停車場 汽車只供臨停沒月租
斥資近12億元打造的新竹市立棒球場持續改善場地缺失，其中花了3.2億元的地下停車場成了目前唯一對外開放的設施，但民代接獲陳情，停車場只可臨停，卻無法月租。市府交通處說明，棒球場未來仍有賽事停車需求，需要月租可轉往民富立體停車場。
新竹市立棒球場7月22日重生開賽，未料因場地缺失造成球員受傷，才打了2場就停賽封場，引起軒然大波。代理市長陳章賢組成改善小組1個多月來定期開會，邀專家代表現勘，目前草皮灑水養護、內野水泥牆、視線不良座位與外野看台已完成初步改善。
因應棒球場開賽將湧入大量球迷，市府原地重建球場也同步新建地下停車場，設300格汽車格，在賽事期間全面調撥為機車格，不開放停汽車，共可停放1200輛機車。
不過，市議員林彥甫接獲陳情，民眾反映棒球場今年賽事確定泡湯，地下停車場平時雖可以臨時停車，但卻沒有開放月租使用，一旁的民富立體停車場月租也額滿，相當不方便。林也認為花了3.2億元打造的地下停車場卻無法便利居民使用，相當可惜。
依據交通處公布資訊，新竹市立棒球場地下停車場平時開放汽車臨停，平假日停車1小時皆為30元，但有賽事開打時全面改為停放機車，入場採計次收費，每次停車20元。
針對當地居民的停車月租需求，市府交通處指出，當時替棒球場新建地下停車場，是考量前來看球民眾以騎機車居多，賽事開打期間須解決停車需求，因此停車場會因應賽事將汽車格調撥作為機車格，所以棒球場地下停車場啟用後，原則不會開放月租。
交通處進一步說明，若開放棒球場地下停車場月租停車，每逢賽事就必須禁止月租車輛停放，加上球場OT廠商未來也會利用棒球場場地，規畫其他大型活動或演唱會等，同樣需要用到地下停車場，因此建議想要月租的民眾以一旁的民富立體停車場為主。
位於少年街上的民富立體停車場共有240格汽車格，雖訂有月租停車方案，價位從1200元到2400元不等，但卻是面臨「滿租」狀態。市府交通處也說明，近期會將月租比例拉高，將月租汽車格從5成提高到6成，讓想月租停車者不需要「排隊」等釋出。
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