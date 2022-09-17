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呂易丞推柿餅文化、劉華柱愛玉行銷 雙獲農村領航獎

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
呂易丞（左3）致力發展柿餅教育園區，除供應柿餅、柿乾、柿霜等製品，也於旱坑社區發展協會辦理柿餅DIY相關研習活動。圖／縣府提供
呂易丞（左3）致力發展柿餅教育園區，除供應柿餅、柿乾、柿霜等製品，也於旱坑社區發展協會辦理柿餅DIY相關研習活動。圖／縣府提供

行政院農委會水保局「第三屆農村領航獎」選拔結果出爐，新竹縣2人獲獎；新埔鎮大坪社區九芎湖文化發展協會總幹事劉華柱，栽種愛玉超過3千棵，並與工研院配合研發多項產品，開拓行銷通路；旱坑社區發展協會理事長呂易丞，致力發展柿餅教育園區，不斷突破轉型，帶動傳統柿餅產業升級，對農村貢獻備受肯定。

新竹縣政府農業處表示，劉華柱與呂易丞在縣內積極爭取計畫補助，打開地方知名度，帶動區域休閒產業發展，增加居民就業機會。

得獎者之一呂易丞，同時也是味衛佳柿餅教育農園執行長，承襲父親經營的觀光農場，不斷突破轉型，致力發展柿餅教育園區，除供應柿餅、柿乾、柿霜等製品，也提供產業及生態導覽解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規劃等，各農場結合柿染工坊的柿染提袋、柿染包、柿染手工書、柿染藝品等體驗活動，豐富旱坑社區「產業六級化」的願景。

呂易丞希望持續推廣食農教育，以及農業種植製造的文化傳承教育，更積極與青農產業資源整合，共同成立大墩山休閒農業區，以農村企業化為目標努力。

同樣獲得農村領航獎的劉華柱，服務在地近20年，帶領農民執行轉型栽種愛玉計畫，將水土保持、友善農業作為最好的指標。經過多年努力，他從九芎湖金谷農場開始栽種愛玉至今，向外擴散全鎮栽種超過3000棵愛玉，並與工業技術研究院配合研發多項產品，同時開拓行銷通路，未來規畫擴大增產，希望更多農民轉型無毒友善栽種愛玉。

劉華柱（右）從農場開始栽種愛玉，至今向外擴散至全鎮超過3000棵愛玉，並與工研院研發產品，開拓通路，擴大增產。圖／縣府提供
劉華柱（右）從農場開始栽種愛玉，至今向外擴散至全鎮超過3000棵愛玉，並與工研院研發產品，開拓通路，擴大增產。圖／縣府提供

柿餅 新竹

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