聽新聞
test
0:00 / 0:00
「雨馬」首日演出觀眾逾3000人 今明仍有6場推出
客家親子劇「雨馬」昨天下午起一連3天在苗栗縣竹南鎮演出，首日大小觀眾超過3000人，展現盛況，今、明2天還有6場推出，苗栗縣文化觀光局提醒民眾，首日演出一些晚到民眾只能席地或站著觀賞，因應今明兩天假日觀賞人潮，將機動調整增加觀眾席前方區域及增加座椅數，但仍提醒民眾攜帶板凳或座墊方便席地而坐，輕鬆觀賞演出。
文觀局表示，「雨馬」改編自作家小野的繪本故事，是客委會委託紙風車全新製作的客家親子劇，16至18日一連3天在竹南國中海口分校預定地演出精華版共8場次，精華版經重新編排，加入更多舞者、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效，超吸睛的雨馬有近4層樓高，是台灣劇場界最大的行動藝術裝置，演出以來佳評如潮。
文觀局長林彥甫表示，昨天安排2場次演出，第1場是客庄學生場，邀縣內25個客語推廣國小約1000名學童齊聚觀賞，現場充滿歡笑聲。第2場晚上7點半開演，但下午4點以後就有觀眾陸續進場，還有來自台北的家長帶女兒來觀賞 ，說女兒先前在台北看過雨馬演出，非常喜歡還想再看，所以專程帶女兒來觀看。
他表示，也有來自屏東的民眾之前因錯過高雄場演出，這次特地搭高鐵到苗栗來觀賞，鄰近縣市及苗栗在地觀眾更是一波波湧入，不到晚間7點觀眾席就坐滿，晚到者只能席地或站著觀看，但不減觀看熱情，現場笑聲掌聲不斷，雨馬眼睛開闔、張嘴噴煙伸展馬頭等動作，讓人看得目不轉睛，晚場吸引2000多名觀眾到場。
林彥甫表示，「雨馬」除在台北、高雄及台中演出外，苗栗是六都以外第一個演出的縣市，首演就創下3000人觀賞佳績，大小朋友爭相跟雨馬拍照打卡，顯見雨馬的魅力，今明兩天下午4點、晚上6點及7點30分還有6場次演出，精彩演出不容錯過，歡迎各地民眾來感受「雨馬」傳達的幸福與希望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言