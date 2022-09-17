「雨馬」首日演出觀眾逾3000人 今明仍有6場推出

客家親子劇「雨馬」昨天下午起一連3天在苗栗縣竹南鎮演出，首日大小觀眾超過3000人，展現盛況，今、明2天還有6場推出，苗栗縣文化觀光局提醒民眾，首日演出一些晚到民眾只能席地或站著觀賞，因應今明兩天假日觀賞人潮，將機動調整增加觀眾席前方區域及增加座椅數，但仍提醒民眾攜帶板凳或座墊方便席地而坐，輕鬆觀賞演出。

文觀局表示，「雨馬」改編自作家小野的繪本故事，是客委會委託紙風車全新製作的客家親子劇，16至18日一連3天在竹南國中海口分校預定地演出精華版共8場次，精華版經重新編排，加入更多舞者、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效，超吸睛的雨馬有近4層樓高，是台灣劇場界最大的行動藝術裝置，演出以來佳評如潮。

文觀局長林彥甫表示，昨天安排2場次演出，第1場是客庄學生場，邀縣內25個客語推廣國小約1000名學童齊聚觀賞，現場充滿歡笑聲。第2場晚上7點半開演，但下午4點以後就有觀眾陸續進場，還有來自台北的家長帶女兒來觀賞 ，說女兒先前在台北看過雨馬演出，非常喜歡還想再看，所以專程帶女兒來觀看。

他表示，也有來自屏東的民眾之前因錯過高雄場演出，這次特地搭高鐵到苗栗來觀賞，鄰近縣市及苗栗在地觀眾更是一波波湧入，不到晚間7點觀眾席就坐滿，晚到者只能席地或站著觀看，但不減觀看熱情，現場笑聲掌聲不斷，雨馬眼睛開闔、張嘴噴煙伸展馬頭等動作，讓人看得目不轉睛，晚場吸引2000多名觀眾到場。