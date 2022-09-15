愛心捐贈桃消防Zoll-X高階監護電擊器1台 盼幫助社會
桃市府消防局第二大隊新屋分隊昨獲贈救護裝備Zoll-X高階監護電擊器1台，捐贈者張吉村為完成另一半羅凱芸女士遺願，以太太名義捐贈，希望以此幫助更多需要到院前緊急救護服務的病患。
「Zoll-X高階監護電擊器」具呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合了AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器、體外心律器（TCP）等多項功能，不僅減輕所需攜帶裝備的重量，更提供了強大的功能，使救護人員給予患者到院前有效且高品質的急救處置。
消防局表示，自疫情爆發以來，消防局在肩負緊急救護與防疫勤務的重擔下，始終堅守崗位，蟬聯「消防署2020、2021年救護特殊績優團隊獎」一舉奪下救護團體金質獎的殊榮。
消防局長謝呂泉說，桃園市政府消防局是全國最早在所有消防分隊均配置自動心肺復甦機、影像式喉頭鏡、電動骨針、潮氣末二氧化碳監測器及無線手持超音波等進階救護裝備，此外也持續培育高級救護技術員，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，新屋分隊配置「高階監護電擊器」，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。
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