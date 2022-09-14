動保業務快速成長 中台灣首長會議建請增人應列危勞職務

動物保護法2015年修法，縣市政府動保業務新興快速成長又有危險性，今天中台灣區域治理平台首長會議通過苗栗縣政府農業處提案，請求中央協助編置相關人力，及第一線工作人員應列危勞職務。

中台灣區域治理平台長會議今天在苗栗縣政府舉行，苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、台中市副市長令狐榮達，及嘉義市副市長陳淑慧參加，會議一口氣通過29項提案，各縣市並搭配擺攤，展示經濟部中小企業處補助8處示範商圈特色商品。

其中，苗栗縣政府提案指出，動保法2015年修法後，各縣市動物防疫機關將原辦理防檢疫工作的公務醫師編制人力，無法增加編制情況下，一半以上人力及經費，作為動保相關工作使用。

此外，原各鄉鎮市公所留置收容犬貓、環保清潔隊捕捉運送遊蕩犬貓，及消防單位救援受傷犬貓動物等工作，全部歸動物防疫機關，及新興建縣市級動物收容所的派駐獸醫、管理人力，路殺犬貓收屍等工作，長期人力嚴重不足，建議縣市寵物管理編置人力採外加方式，比照警察及消防，不列入各縣市政府公務員額量管制。

而公務獸醫師從事具有危害身心健康的動物人道安樂死，及接觸第一線現場人畜共通傳染病的安全顧慮，還有遊蕩犬貓管制救援、收容醫療照顧，須輪班夜間工作，建請第一線工作人員應比照醫護及警察消防人員，列為務人員危勞職務。