桃園綠捷首場招商說明高吸引力 副市長：開發價值31億

桃園市政府今天下午舉辦「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G04站G04-1捷運開發區用地土地開發案」招商說明會，副市長李憲明主持，並表示全案預估總投資金額15億元，總開發價值約31億元，會是很有吸引力的投資開發計畫。

這也是桃園市政府捷運綠線首場土地開發案招商說明會，現場吸引多家大型建築開發業者出席，李憲明、捷運工程局楊鐘時副局長表示，G04-1站捷運開發區土地開發案（八德區介壽路二段）基地面積約932坪，產權原為私人所有，土開大樓初步評估可興建地上19層及地下4層，總樓地板面積約1萬坪。捷運局先興建捷運共構基礎，預留商業、辦公及住宅等產品規畫彈性，預定2023年辦理公告徵求投資人相關作業。

捷工局說明，捷運三鶯線延伸八德段在G04站區和綠捷銜接，成為桃園連接雙北的交通樞紐，G04站位於八德區介壽路二段與建國路口南側旁，採地下站體設計，周圍有公園、大湳市場、國民運動中心、公托中心、大成國小、兒童玩具圖書館等公共設施，具有交通便利及生活機能完善等開發優勢。（按G04-1為G04站其中一個出入口，另外還有G04-2、G04-3）

未來市府在這裡以雙捷運三基地開發，串聯森林公園與住宅社區為主軸，將該站體定位為雙捷TOD「微型城市，森鄰捷開」，打造八德大湳地區商業新核心。

李憲明說，G04-1是位居交通便利區域，是雙捷運交會之地，離國道2號八德交流道僅需5至10分鐘，還可以快速轉接國道1號和3號，周邊又有面積達15公頃湳的大森林公園、萬坪綠地生態豐富，這次招商案日後的獲利估計可到31億，是非常好的投資方案，能讓投資主獲利非常高；加上桃園有「人口紅利（人口成長利多）」，希望有興趣的業主踴躍來投資本案。

楊鐘時進一步說明，本案周邊以住宅區為主，因此為滿足在地生活機能與產業商務需求，初步規畫土開大樓可引入商業、辦公及住宅等多元業態，並期望透過土地開發提供八德區完善之生活機能及帶動周邊都市更新等正面效益，後續將依據「大眾捷運法」及「大眾捷運系統土地開發辦法」，辦理公告徵求投資人合作，由市府主導開發，引進民間資金，帶動地區發展，挹注捷運建設，增加公益設施，創造市府、地主及投資人三贏局面。