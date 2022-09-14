桃捷綠線G04-1土地開發案 招商說明會反應熱絡

桃園市政府於今日舉辦「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04站G04-1捷運開發區用地土地開發案」招商說明會，該案預估總投資金額約15億元，總開發價值約31億元，吸引多家大型建築開發業者出席。

這也是桃園市政府捷運綠線首場土地開發案，由桃園副市長李憲明前往主持招商說明會。

桃園市政府捷運工程局楊鐘時副局長表示，G04-1捷運開發區土地開發案，基地面積約932坪，產權原為私人所有，土開大樓初步評估可興建地上19層及地下4層，總樓地板面積約1萬坪，捷運局先興建捷運共構基礎，預留商業、辦公及住宅等產品規劃彈性，預定112年辦理公告徵求投資人相關作業。

G04站將與捷運三鶯線延伸八德段銜接，成為桃園連接雙北的交通樞紐。採地下站體設計的G04站，位於桃園市八德區介壽路二段與建國路口南側旁，周圍有大湳森林公園、大湳市場、國民運動中心、公托中心、大成國小、兒童玩具圖書館等公共設施，且本站離國道2號八德交流道僅需5至10分鐘，具有交通便利及生活機能完善等開發優勢，未來市府以雙捷運三基地開發，串聯森林公園與住宅社區為主軸，將該站體定位為雙捷TOD「微型城市，森鄰捷開」，打造八德大湳地區商業新核心。

楊鐘時進一步說明，本案周邊以住宅區為主，因此為滿足在地生活機能與產業商務需求，初步規劃土開大樓可引入商業、辦公及住宅等多元業態，並期望透過土地開發提供八德區完善生活機能及帶動周邊都市更新等正面效益，後續將依據「大眾捷運法」及「大眾捷運系統土地開發辦法」，辦理公告徵求投資人合作，由市府主導開發，引進民間資金，帶動地區發展，挹注捷運建設，增加公益設施，創造市府、地主及投資人三贏局面。

為確保捷運土地開發案招商過程順利，桃園市政府捷運工程局於今年4月成立「捷運土地開發案廉政平臺」，並於捷運局官方網站建置廉政平臺專區，將土地開發案相關資訊透明公開，期能藉由廉政平臺跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督等措施，強化外部參與機制，秉持公平、公正、公開原則，打造讓企業安心投資、公務員勇於任事的優質投資環境。