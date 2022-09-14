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中油桃園煉油廠年資併計特休 桃園市政府勞動局說明

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。圖／本報資料照。
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。圖／本報資料照。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早參訪中油桃園煉油廠。賴香伶表示，桃園煉油廠工會幹部跟我陳情，針對煉油廠部分勞務委外基層勞工這幾年一直爭取年資應該要併計特休要算入天數，但是桃園煉油廠在相關勞資會議上有承諾但是都沒有照法規的要求執行。

桃園市政府勞動局指出，第一、 有關中油桃園煉油廠委外保全人員年資併計一事，經瞭解中油桃園煉油廠保全業務是委託民間保全公司辦理，經查未有該保全公司勞工就該爭議事項申請勞資爭議調解紀錄，也無勞工申請勞動檢查情形。

第二、 復依勞動部訂定的政府機關（構）運用勞務承攬參考原則，如採購單位依該原則進行勞務採購，應將派駐勞工薪資等支出列為固定費用及特別休假年資併計規定納入勞務承攬契約，以保障駐點勞工權益。

第三、 勞動局呼籲事業單位應善盡雇主責任，站在維護勞工權益及促進勞資和諧立場，針對爭議事項積極處理。如勞工對年資併計特休問題有爭議，得填具勞資爭議調解申請書申請調解。

桃園市長 保全 中油

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