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竹縣重陽敬老送大禮 敬老津貼、敬老禮金預算加碼

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
迎接九九重陽節，新竹縣政府送敬老大禮，竹縣宣布敬老福利津貼預算，明年度將增加7千多萬元，總金額逾13.1億元，敬老禮金預算也增加138萬元，總金額達3138萬元。圖／縣府提供
迎接九九重陽節，新竹縣政府送敬老大禮，竹縣宣布敬老福利津貼預算，明年度將增加7千多萬元，總金額逾13.1億元，敬老禮金預算也增加138萬元，總金額達3138萬元。圖／縣府提供

迎接九九重陽節，新竹縣政府送敬老大禮，竹縣宣布敬老福利津貼預算，明年度將增加7千多萬元，總金額逾13.1億元，敬老禮金預算也增加138萬元，總金額達3138萬元。此外，月初也開通敬老愛心卡福利，補助搭乘計程車每趟100元，每月上限500元；縣長楊文科即日起接連探訪轄內百歲人瑞，祝賀慶重陽並關心長者生活。

農曆九九重陽節將在10月4日登場，新竹縣長楊文科即日起接連探訪新埔鎮102歲人瑞徐陳新妹、100歲人瑞鍾曾玉妹，以及竹北市101歲人瑞卓阿源等縣內多名百歲人瑞，並致贈敬老禮品、敬老狀與金鎖片，楊文科與人瑞長輩寒暄並祝多福多壽，「要一直活到200歲」。

新竹縣政府社會處表示，竹縣百歲以上長者目前共計92名，包含60名女性及32名男性；本年度竹縣百歲人瑞最多的鄉鎮市，以竹北市17人居冠，其次為關西鎮15人；年齡最長者為關西鎮的105歲陳張冉妹。

社會處表示，縣府長期打造「老中青幼統統照顧」施政目標，對於老人福利政策不斷加碼，明年度「敬老福利津貼」預算，總金額將達13.1億，較今年增加7千多萬元；「敬老禮金」預算也將增加138萬元，總金額達3138萬元。

敬老福利金津貼自83年開辦至今已28年，並自民國99年起實施排富規定，期間發放922萬7348人次；

敬老禮金則為今年度開始實施，預訂將於重陽節當天發放，目前審核結果符合資格者為2208人，預估符合資格者約有2300人，預估發放經費為2300萬元。

社會處表示，除了敬老福利津貼與敬老禮金外，九月初甫開通敬老愛心卡，提供65歲以上長者補助搭乘計程車每趟100元，每月上限500元，未來還將新增補助搭乘台鐵優惠。縣府亦陸續新增社區據點、規畫試辦青銀共學等項目，從經濟、環境、社會支持等面向升級長者福利。

迎接九九重陽節，新竹縣政府送敬老大禮，老福利津貼、敬老禮金雙雙追加預算，九月初也開通敬老愛心卡福利，補助搭乘計程車每趟100元，每月上限500元。圖／縣府提供
迎接九九重陽節，新竹縣政府送敬老大禮，老福利津貼、敬老禮金雙雙追加預算，九月初也開通敬老愛心卡福利，補助搭乘計程車每趟100元，每月上限500元。圖／縣府提供
農曆九九重陽節將在10月4日登場，新竹縣長楊文科即日起接連探訪縣內百歲人瑞。圖／縣府提供
農曆九九重陽節將在10月4日登場，新竹縣長楊文科即日起接連探訪縣內百歲人瑞。圖／縣府提供

新竹 楊文科

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