抗爭坤輿案「功成身退」 自救會10月縣府前辦感恩餐會

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案在「落日條款」期限內無法取得處理許可證，早年的同意設置 文件因而失效，反坤輿自救會今天上午宣示取得「抗爭勝利」，將在18日前逐步撤離已埋鍋造飯長達1年9個月的抗爭現場，自救會未來將轉型為苗栗縣環境保護協會，持續關注全台各地環保事件並願提供協助。

坤輿開發案引發抗爭多年，由於環保署去年9月13日曾公告修法，2012年12月7日前的開發案，業者必須在1年內取得處理許可證，否則同意設置文件將失效，自救會認定期限已屆，全案從只差「臨門一腳」變成「歸零」，即使未來重啟申設案，也必須接受環評監督，上午在抗爭現場宣示「抗爭勝利」，感謝曾協助過各級民代及各方人士。

自救會長陳清鑫表示，自救會如今「功成身退」，成員終於可回家過平靜生活，都很開心，自救會未來將轉型為苗栗縣環境保護協會持續關注環保議題，這個協會早在2005年就已設立，只是先前一直未運作，將來各地如有環保事件需要支援，他們願投入協助。

自救會總幹事陳祺忠指出，自救會退場後將在坤輿公司對面裝設監視器，持續監視業者是否有下一步動作，業者的設置許可被取消後，未來要重啟開發案勢必要進入環評，但現今法規更嚴格，全台掩埋場開發案如臨近水源地，相信很難獲同意設置。

造橋龍昇村民組自救會從去年元月初到坤輿公司入口埋鍋造飯抗爭，並迎請北極宮玄天上帝坐鎮，村民每天分3班輪流排班守護抗爭現場，隨著抗爭動作告一段落，玄天上帝神像18日將回宮安座，為抗爭事件畫下句點，自救會計畫10月7日在縣府前辦感恩餐會，席開 10餘桌向協助抗爭的各界人士表達謝意。