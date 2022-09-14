荷包小心！竹市這四處路口科技執法 10月1日上路

新竹市地狹人稠，依道安資訊查詢網「肇事熱點」資料，2019至去年市區經國路中正口、經國路公道五路口、公道五路慈雲路口、光復路學府路口等4處路口共發生491件交通事故，造成288人受傷，近三年警方更在該區域取締違規8103件，經評估決定規畫「路口多功能交通違規科技執法」，希望矯正減少違規，增進用路人行車安全。

新竹市警局交通隊指出，這4處路口科技執法場域採用AI應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，架設點均配置全景攝影機（智慧事件分析攝影機）、車牌辨識攝影機，車輛駛入偵測區域成立違規事件後，會透過人工智慧車牌辨識技術深度學習，直接讀取車牌上的字母與與數字，並可過濾多餘雜訊，也能對傾斜或轉彎中的車輛之車牌進行識別。

與傳統影像辨識技術相較，AI人工智慧車牌辨識技術具備多目標、多角度、多車道偵測、高準確度判斷違規事件、辨識時間快速及後端資料整合擴展性高等優點，全天候24小時運作，一旦偵測到車輛有違規行為，動、靜態影像回傳至市警局後端科技執法管理平台，再由專責員警審核確認違規事實後製單舉發，大幅提升員警處理流程便利性，減輕警力成本，並兼顧員警執勤安全。

警交通隊指出，近年陸續在火車站、城隍廟、巨城周邊與慈雲路、埔頂二路建置科技執法，第5處北大路與西大路口已於7月1日正式執法，這次新增經國路中正口、經國路公道五路口、公道五路慈雲路口、光復路學府路口等4處路口，可同步偵測闖紅燈、違規左右轉（紅燈右轉、紅燈左轉）、跨越雙黃（白）線行駛、汽車占用機車停等區與機車未依規定二段式左轉等違規行為。

這4處科技執法設備已於今年9月5日完成驗收，宣導期自即日起至9月30日止，10月1日起開始執法，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少肇事風險，事故下降也代表拯救了可能因事故傷亡的人命。