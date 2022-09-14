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坤輿案落幕前夕 警政署調查報告、懲處名單曝光!

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
7月21日凌晨的抗爭造成多人受傷，縣議員陳光軒在臉書發布警政署調查報告及懲處名單。圖／本報資料照片
7月21日凌晨的抗爭造成多人受傷，縣議員陳光軒在臉書發布警政署調查報告及懲處名單。圖／本報資料照片

坤輿案的落日條款昨13日到期，針對7月21日抗爭流血事件，當天也受傷、被噴到辣椒水的縣議員陳光軒，前天在臉書發布警政署調查報告及懲處名單；他今天在記者會強調，肯定基層員警的辛苦，但也提醒領導階層更應有所警惕，勿再淪為黑心業者的保全

不過，針對這份懲處名單，當事人紛紛表示並未接到懲處公文；苗栗縣警局今天也表示，這是陳抗事件後調查多項勤務疏失，相關人員行政責任擬議報警政署核備，暫未落實懲處。

陳光軒貼文，警政署對於7月底坤輿違法試運轉毆傷群眾調查報告，對竹南警分局長廖修鴻記過處分1次，並直指警方勤務有3大疏失：坤輿公司地處偏僻山區，深夜時段突有大型機具及多輛遊覽車進入該區，未即時掌握派遣警力攔檢盤查，預警情資蒐報未臻落實。

雙方人員對峙叫囂時，現場員警未全數攜帶盾牌，僅以人牆區隔，未善用安全護欄有效區隔，部署縱深不足，引發雙方接觸致民眾受傷，處置失當。

身穿黑衣之保全人員於現場集結時，現場指揮官未能強勢執法留置盤查，僅事後依相關蒐證資料辨別身分傳喚到案說明，勤務作為過於被動。

陳光軒表示，警方要求檢討是為了得到真相，更重要的是要在錯誤中得到教訓，身為代議士他們義無反顧的為人民爭取環境保護、生存權，身為人民保姆的警察也更應該站在民眾的立場，去保護縣民免於侵犯，而非一味主張業者所謂的依法行使權利。

他說，基層員警辛苦了，領導階層更應有所警惕，勿再淪為黑心業者的保全，與各位警政同仁共勉之。

陳光軒今天在記者會強調，肯定基層員警的辛苦，但也提醒領導階層更應有所警惕，勿再淪為黑心業者的保全。記者吳傑沐／攝影
陳光軒今天在記者會強調，肯定基層員警的辛苦，但也提醒領導階層更應有所警惕，勿再淪為黑心業者的保全。記者吳傑沐／攝影

保全 警察 陳抗

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