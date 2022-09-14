捷運「藍」線顏色不對卡關？盧秀燕神回「深綠線」也行

市議員李中今在議會質詢出，六都當中綠營執政的桃園、高雄，當年送捷運規劃給交通部，短時間就送大會進行實質內容審議並快速通過，但台中捷運藍線歷經18個月還在程序上被刁難，李中建議藍線乾脆改名「綠2線」市長盧秀燕神回答：如果改名可以加速審查，改成「深綠線」也沒問題。

李中說，桃園捷運棕線當初提綜合規劃案到交通部，約10個月就開大會審查，高雄捷運黃線約16個月就開大會審查；但台中捷運藍線命運多舛，提送至今已18個月，連環保署都環評審查通過了，交通部卻還在程序上「雞蛋裡挑骨頭」不斷要求補件，難道不能在第一次就把要補哪些件講清楚嗎？

李中說，民進黨中央政府不斷拖延時間，想要用此議題攻擊市長盧秀燕，製造政治利多給執政黨市長參選人，但傷害的會是期待捷運藍線甚久的台中市民，市民都看在眼裡，更是忿忿不平！

李中說，既然交通部對「藍色」這麼敏感，看到藍色就頭皮發麻，李中建議市府，把藍線改成「綠2線」或許可以加速審查。

盧秀燕市長神回應表示，只要是對市民有益、只要能夠讓交通部加速審查核定，即便把台中捷運藍線改為台中捷運「深綠線」都沒問題。