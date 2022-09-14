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玄天上帝「聲援」反坤輿抗爭任務結束 18日回宮安座

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
隨著反坤輿抗爭活動暫時落幕，自救會預計18日恭送玄天上帝回北極宮安座。記者吳傑沐／攝影
隨著反坤輿抗爭活動暫時落幕，自救會預計18日恭送玄天上帝回北極宮安座。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣造橋鄉反坤輿自救會從去年1月5日起，在坤輿公司大門口旁搭設棚架，埋鍋造飯、蹲守抗爭，並將當地信仰中心北極宮玄天上帝分靈請到現場「聲援」，供奉參拜安穩人心外，也祈求神明能協助鎮妖除魔。

歷經1年9個月，隨著抗爭活動暫時落幕，自救會預計18日恭送玄天上帝回北極宮安座。

北極宮位在造橋鄉與後龍鎮交界，龍昇村有近八成村民也信奉北極宮主神玄天上帝。身兼北極宮管委會委員的自救會成員林文欽說，玄天上帝從未這麼長時間在外頭駐駕，回宮安座當天，將以8人抬大轎，以繞境方式，表達熱烈慶祝反坤輿抗爭勝利。

林文欽說，父親病逝前交代後事仍不忘「坤輿掩埋場一定不能給它做下去」，所以他也長期參與抗爭，甚至連兒子媳婦也加入，兩個讀國中孫子也都認同要一起保護家園，能堅持到現在，全家都感到很痛心也很開心。

北極 自救會 兒子

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