不再跟垃圾燒 苗縣街道犬貓遺體公辦團體火化後灑葬

苗栗縣政府9月起公辦街道無主犬貓遺體清運焚化，委託弘海寵物生命事業有限公司（念念寵物天使園區）撿拾到禮箱，蓋上往生被、誦經，團體火化後灑葬，不再如以往伴隨垃圾燒，有尊嚴送最後一程。

苗栗縣街道死狗死貓過去視同廢棄物由鄉鎮市公所清潔隊收集，連同垃圾送焚化爐火化，多名縣議員在議會質詢關心，建議人道處理，縣府最近招標勞務採購，以90萬元開辦街道犬貓遺體清運焚化，15公斤以下1隻費用1795元，15公斤以上3795元。

念念寵物天使園區9月5日至目前，受理30隻犬貓遺體，園長劉宥㚬推估全縣1年約有1000隻街頭死狗死貓，園區接獲通報後，使用禮箱蓋上往生被冷凍櫃，佛堂播放佛經，數量累積40公斤左右，再團體火化，骨灰灑葬在園區。

街頭犬貓遺體，如果掃描晶片有主，園區將會通報苗栗縣動物保護防疫所，查明並通知飼主，動防所所長張俊義說，如果飼主不負責，可依動物保護法第5條、第29條，追究棄養責任，罰鍰3萬元至15萬元。

縣議員張顧礫等人表示，少子化的趨勢，許多人家飼養犬、貓陪伴，視家中毛小孩為家中一分子，犬貓與人類特殊情誼，基於尊重生命，以人道處理遺體，讓牠們更有尊嚴的走最後一程，肯定縣府正面回應執行。