反坤輿抗爭宣告落幕 眾人高呼「環境永續 抗爭勝利」

苗栗縣造橋鄉反坤輿自救會今天上午在坤輿公司門口舉行「勝利」記者會，苦守1年9個月，自救會終於取得抗爭勝利，到場聲援政治人物紛紛感性的說「謝謝鄉親們的堅持與努力，辛苦了！」

眾人並高呼「環境永續 抗爭勝利」，立委洪申翰還在自救會擺放坤輿門口的水泥塊上噴上「關門大吉」四個大字，也宣告爭議20年、歷經7511天、3任縣長的坤輿廢棄物掩埋場設置案，終告落幕。

而自救會在坤輿公司大門口旁搭設用來埋鍋造飯、蹲守抗爭的棚架，也預計18日恭送請來鎮妖除魔的玄天上帝回北極宮安座後拆除，讓抗爭活動劃下完美句點。

自救會指出，今年7月21日，台中高等行政法院宣告自救會的行政訴訟勝利，由於只是一審，坤輿公司不意外的上訴，並針對苗栗縣政府中止坤輿公司的試運轉計畫，也提出訴願，且苗栗縣政府也保有試運轉計畫再度通過的權力，因此會再持續關注下去。

在立委陳椒華協助下，環保署於去年9月13日公告落日條款，修正「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第十四條，要求坤輿這類在多年前通過部分程序，但遲未取得處理許可的廢棄物處理場，必須在一年內，也就是今年9月13日前完成所有程序，否則過去取得的同意設置文件將失效。